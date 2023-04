Преподаватель ИФП НГУ стал Лидером цифрового образования ー 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Образовательной платформой «Юрайт» была проведена премия «Лидер цифрового образования ー 2023» среди преподавателей, использующих в работе цифровые технологии. В ней приняло участие почти 50 000 человек, из них только 250 были награждены. В число победителей премии вошел кандидат филологических наук, преподаватель Института философии и права Новосибирского государственного университета Иван Реморов. В обучении своих студентов он использует различные методы и технологии платформы, которые дают возможность более эффективно проводить занятия.

一 Я использую «Юрайт» на протяжении четырех лет. У меня зарегистрирован на ней 171 студент. Для преподавания курса «Культура речи юриста» я решил воспользоваться данной платформой. Мне понравилось, что в учебном пособии, которое я смог найти на платформе, были включены элементы риторики, чтобы будущие юристы могли отрабатывать навыки судебных речей. Каждая глава пособия в электронном виде сопровождается незамысловатым тестом по пройденному материалу. На мой взгляд, для краткого общегуманитарного курса с зачетом в конце это разумный и достаточный способ проверки освоения основного материала студентами, ー рассказал Реморов.

Активность преподавателей и студентов оценивалась по нескольким критериям, включающим в себя регулярное использование сервиса и интерактивных площадок оценивания, а также индивидуализацию обучения. Кроме того, учитывались такие виды взаимодействия студентов и преподавателей, как востребованность студентами рекомендованных преподавателем курсов и учебников, задания, выданные преподавателем и результаты тестов студентов.

一 Раньше университет был обязан обеспечивать студентам доступ к современной учебной литературе по каждой дисциплине в печатном виде, из-за чего существовала необходимость закупки пособий в библиотеку. Теперь же часть книг может заменяться доступом к электронной библиотеке. Включение университета в электронно-библиотечные ресурсы (ЭБС) на сегодняшний день является одним из лицензионных требований для образовательных программ. В них хранится множество литературы, необходимой для работы со студентами, написания научных работ и т.д. ー отметил Иван Реморов.

Помимо «Юрайта», преподаватель использует и другие образовательные платформы, включая el.nsu.ru, которая была разработана университетом как виртуальная среда для обучения студентов.

