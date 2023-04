Представители МФТИ вошли в экспертную группу при Минобрнауки России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

В сентябре 2022 года Министерством науки и высшего образования Российской Федерации была создана экспертная рабочая группа по вопросам организации взаимодействия с выпускниками, состоящая из представителей ведущих российских вузов. В состав группы вошли директор Центра инициатив выпускников МФТИ и исполнительный директор Физтех-Союза Алексей Штерн, а также руководитель Клуба менторов Физтех-Союза Диляра Мухарамова.

19 апреля состоялась встреча экспертной группы с курирующим Заместителем Министра науки и высшего образования России Ольгой Петровой.

На встрече был презентован результат работы экспертной группы — Методические рекомендации по взаимодействию с выпускниками в российских университетах.



Представители экспертной группы рассказали о проделанной работе и дальнейших перспективах развития. А также обсудили следующие вопросы:



Распространение методических рекомендаций по взаимодействию с выпускниками среди российских вузов.

Обучение специалистов по работе с выпускниками: разработка учебной программы и проведение обучающих семинаров для университетов в образовательных центрах «Мастерская управления «Сенеж» и «Центр знаний «Машук».

Включение модуля по взаимодействию с выпускниками в образовательные программы для проректоров по молодежной политике.

Предложения по включению в программы развития российских университетов мероприятий по взаимодействию с выпускниками.

Работа группы по исследованию сообществ выпускников: первые результаты работы команды и разработка рекомендаций по проведению исследований в других вузах.

По итогам встречи Минобрнауки поддержал дальнейшую работу экспертной группы, а после официальной части участники группы получили благодарственные письма.



Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI