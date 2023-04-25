Представители МФТИ вошли в экспертную группу при Минобрнауки России

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
В сентябре 2022 года Министерством науки и высшего образования Российской Федерации была создана экспертная рабочая группа по вопросам организации взаимодействия с выпускниками, состоящая из представителей ведущих российских вузов. В состав группы вошли директор Центра инициатив выпускников МФТИ и исполнительный директор Физтех-Союза Алексей Штерн, а также руководитель Клуба менторов Физтех-Союза Диляра Мухарамова.
19 апреля состоялась встреча экспертной группы с курирующим Заместителем Министра науки и высшего образования России Ольгой Петровой.
На встрече был презентован результат работы экспертной группы — Методические рекомендации по взаимодействию с выпускниками в российских университетах.
Представители экспертной группы рассказали о проделанной работе и дальнейших перспективах развития. А также обсудили следующие вопросы:
- Распространение методических рекомендаций по взаимодействию с выпускниками среди российских вузов.
- Обучение специалистов по работе с выпускниками: разработка учебной программы и проведение обучающих семинаров для университетов в образовательных центрах «Мастерская управления «Сенеж» и «Центр знаний «Машук».
- Включение модуля по взаимодействию с выпускниками в образовательные программы для проректоров по молодежной политике.
- Предложения по включению в программы развития российских университетов мероприятий по взаимодействию с выпускниками.
- Работа группы по исследованию сообществ выпускников: первые результаты работы команды и разработка рекомендаций по проведению исследований в других вузах.
По итогам встречи Минобрнауки поддержал дальнейшую работу экспертной группы, а после официальной части участники группы получили благодарственные письма.
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