«Портрет любимого пса» в культурном центре «Феникс»

На площадке «АРТмастерская 19» культурного центра «Феникс» пройдет мастер-класс по живописи гуашью.

Участникам предложат нарисовать собаку. Для этого требуется взять с собой на занятие фотографию своего питомца или понравившуюся тематическую картинку. Светлана Зорина, руководитель студии «Моне», поможет выстроить композицию и расскажет о нюансах работы.

