Половину заключенных в столице офсетных контрактов реализуют предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Пять из 10 офсетных контрактов, заключенных Правительством Москвы с 2017 года, реализуются предприятиями особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Общий объем инвестиций по ним составит 11,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На территории столичной особой экономической зоны расположится пять производств, которые в рамках офсетных контрактов будут выпускать продукцию для нужд города. Три контракта предполагают поставку лекарственных препаратов, остальные — медицинских изделий. Общий объем инвестиций по ним составит 11,7 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что два предприятия уже открыли производство и начали отгрузку продукции: компания «Гемамед» в Печатниках выпускает изделия для пациентов со стомой, а «Биокад» — лекарственные препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний на площадке «Алабушево».

Кроме того, в «Алабушеве» располагается фармацевтический завод компании «Р-Опра», с которым город заключил офсетный контракт на производство препаратов для терапии онкологических, психиатрических, ревматологических заболеваний и астмы.

«Два офсетных контракта с предприятиями ОЭЗ “Технополис Москва” заключено в первом квартале этого года. Одна из компаний, “Вип Камилла”, займется производством абсорбирующего белья для взрослых. Город при этом гарантирует предприятию ежегодную закупку изделий в течение 10 лет», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Фармацевтическое предприятие «Велфарм» будет производить лекарственные препараты по 20 международным непатентованным наименованиям.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, офсетные контракты не только позволяют экономить бюджетные средства, но и являются драйверами для развития промышленности и создания новых рабочих мест. Инвестиционные контракты со встречными обязательствами доказали свою эффективность, их механизм необходимо использовать, и резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» готовы к расширению этой практики.

Механизм офсетного контракта внедрили в 2016 году при активном сотрудничестве Правительства Москвы и Министерства экономического развития Российской Федерации. Столица стала подписывать такие договоры с производителями первой из регионов и сейчас лидирует по применению этой формы государственно-частного партнерства.

С июля 2022 года вступили в силу поправки к закону о контрактной системе, снижающие минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсета с миллиарда до 100 миллионов рублей. Это позволяет привлекать к заключению соглашений гораздо больше производителей. Также появилась возможность подписывать офсеты совместно с двумя или более регионами России. Минимальный объем инвестиций по такому межсубъектному контракту составит 400 миллионов рублей, а в случае с закупками, проводимыми в 2022–2023 годах, — 100 миллионов рублей.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI