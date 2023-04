Политехники поздравили экипаж крейсера Пётр Великий» с 25-летием подъёма флага ВМФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

22 апреля на флагмане Северного флота ордена Нахимова тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» состоялось торжественное построение, посвящённое 25-летию первого подъёма Военно-морского флага. С 2015 года «Пётр Великий» — подшефный корабль Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Для поздравления экипажа в город базирования крейсера Североморск отправились специальный представитель ректора СПбПУ по вопросам стратегического развития, профессор кафедры общественный наук Дмитрий Кузнецов и начальник Управления научных исследований и разработок Олег Ипатов.

Празднование началось с торжественного подъёма флагов и приветствия начальника регионального центра управления и обороны Северного флота контр-адмирала С. Г. Артамонова, который, в частности, сказал, что на протяжении всей истории моряков Северного флота всегда отличал истинный патриотизм и любовь к Родине, а служить на флагмане Военно-морского флота Российского Федерации — это особая честь .

От имени ректора СПбПУ А. И. Рудского экипаж и ветеранов корабля поздравил профессор Д. И. Кузнецов. Он зачитал адрес, в котором говорилось: 25 лет назад над крейсером «Пётр Великий» взвился Андреевский флаг, ознаменовав начало славного пути боевого корабля. За четверть века пройдены тысячи морских миль, с честью выдержаны самые суровые испытания. Крейсер «Пётр Великий» достойно несёт трудную службу по защите нашей Родины, вписывая новые страницы в историю побед Российского флота. Вы отмечаете 25-ю годовщину подъёма Андреевского флага на корабле в очень сложное время, но пока на боевом посту такие корабли, как ордена Нахимова тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», враг не пройдёт, и победа будет за нами. Многотысячный коллектив Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого поздравляет экипаж ордена Нахимова тяжёлого атомного крейсера «Пётр Великий» с 25-ой годовщиной подъёма Андреевского флага на корабле и желает долгих лет службы, успешных походов, новых побед и счастливых возвращений в родную гавань, где в вас верят и очень ждут. С вами Бог и Андреевский флаг!

Отличившиеся члены экипажа получили ценные подарки от Политеха. Вели торжественное мероприятие старший помощник командира крейсера «Пётр Великий» капитан второго ранга И. Ю. Кравченко и заместитель командира по воспитательной работе капитан второго ранга А. В. Шепелев.

Также делегация Политеха посетила большой десантный корабль «Иван Грен», названный в честь учёного в области морской артиллерии, вице-адмирала Ивана Ивановича Грена — легендарного начальника морской обороны Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

