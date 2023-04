Подготовка мест отдыха у воды во всех округах Москвы завершится до конца мая — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Кольский пруд, который находится на территории парка «Яуза» в районе Свиблово, включили в перечень мест массового отдыха у воды. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В 2022 году специалисты городских служб привели пруд в порядок. Водоем площадью 0,55 гектара очистили от иловых отложений, а также укрепили его берега. Кроме того, сделали четыре зоны биоплато: высадили узколистный рогоз, укореняющийся камыш, обыкновенный тростник, желтую кубышку, зонтичный сусак и кувшинки. Водные растения служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц. Также они препятствуют размножению водорослей, которые вызывают цветение воды.

Всего в течение летнего сезона откроют 136 организованных мест отдыха на водных объектах во всех административных округах Москвы. В их числе — 13 зон с купанием, 46 зон без купания и 77 мест массового отдыха (включая Кольский пруд).

Подготовку мест отдыха к летнему сезону планируют завершить до конца мая.

