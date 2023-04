Плановый релиз сервиса ОТС внебиржевой отчетности 29 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые участники,

напоминаем, что 29 апреля 2023 года на боевом контуре обновляется сервис ОТС внебиржевой отчетности (отправка отчетов с помощью FIX протокола, через ЭДО и ЛКУ) до версии 2.3.

В связи с этим приглашаем Вас на финальное тестирование сервиса в боевой среде.

Если Вы хотите принять участие в тестировании, просьба направить на help@moex.com заявку с указанием:

1. Наименование организации

2. Используемый протокол (ЭДО, ЛКУ, FIX, FAST)

a. Для протоколов ЭДО и ЛКУ – просьба направить пятибуквенный код фирмы.

b. Для протокола FIX – просьба направить используемый логин.

Обращаем внимание, что обратная совместимость с предыдущими версиями не поддерживается.

Изменения доступны для тестирования на Т1-полигоне. Полный список изменений приведен на сайте: https://www.moex.com/n54705/



