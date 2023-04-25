Плановый релиз сервиса ОТС внебиржевой отчетности 29 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые участники,
напоминаем, что 29 апреля 2023 года на боевом контуре обновляется сервис ОТС внебиржевой отчетности (отправка отчетов с помощью FIX протокола, через ЭДО и ЛКУ) до версии 2.3.
В связи с этим приглашаем Вас на финальное тестирование сервиса в боевой среде.
Если Вы хотите принять участие в тестировании, просьба направить на help@moex.com заявку с указанием:
1. Наименование организации
2. Используемый протокол (ЭДО, ЛКУ, FIX, FAST)
a. Для протоколов ЭДО и ЛКУ – просьба направить пятибуквенный код фирмы.
b. Для протокола FIX – просьба направить используемый логин.
Обращаем внимание, что обратная совместимость с предыдущими версиями не поддерживается.
Изменения доступны для тестирования на Т1-полигоне. Полный список изменений приведен на сайте: https://www.moex.com/n54705/
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
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