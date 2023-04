О регистрации выпусков биржевых облигаций, о включении их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления, Председателем Правления “25” апреля 2023 года приняты следующие решения:

• зарегистрировать выпуски биржевых облигаций;

• присвоить выпускам регистрационные номера;

• включить в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа,

в отношении следующих ценных бумаг:

1.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-451 Регистрационный номер выпуска 4B02-451-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

2.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-452 Регистрационный номер выпуска 4B02-452-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

3.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-453 Регистрационный номер выпуска 4B02-453-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

4.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-454 Регистрационный номер выпуска 4B02-454-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

5.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-455 Регистрационный номер выпуска 4B02-455-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

6.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-456 Регистрационный номер выпуска 4B02-456-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

7.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-457 Регистрационный номер выпуска 4B02-457-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

8.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-458 Регистрационный номер выпуска 4B02-458-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

9.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-459 Регистрационный номер выпуска 4B02-459-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

10.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-460 Регистрационный номер выпуска 4B02-460-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

11.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-461 Регистрационный номер выпуска 4B02-461-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

12.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-462 Регистрационный номер выпуска 4B02-462-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

13.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-463 Регистрационный номер выпуска 4B02-463-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

14.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-464 Регистрационный номер выпуска 4B02-464-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

15.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-465 Регистрационный номер выпуска 4B02-465-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

16.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-466 Регистрационный номер выпуска 4B02-466-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

17.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-467 Регистрационный номер выпуска 4B02-467-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

18.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-468 Регистрационный номер выпуска 4B02-468-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

19.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-469 Регистрационный номер выпуска 4B02-469-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

20.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-470 Регистрационный номер выпуска 4B02-470-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

21.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-471 Регистрационный номер выпуска 4B02-471-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

22.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-472 Регистрационный номер выпуска 4B02-472-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

23.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-473 Регистрационный номер выпуска 4B02-473-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

24.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-474 Регистрационный номер выпуска 4B02-474-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

25.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-475 Регистрационный номер выпуска 4B02-475-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

26.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-476 Регистрационный номер выпуска 4B02-476-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

27.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-477 Регистрационный номер выпуска 4B02-477-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

28.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-478 Регистрационный номер выпуска 4B02-478-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

29.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-479 Регистрационный номер выпуска 4B02-479-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

30.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-480 Регистрационный номер выпуска 4B02-480-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

31.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-481 Регистрационный номер выпуска 4B02-481-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

32.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-482 Регистрационный номер выпуска 4B02-482-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

33.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-483 Регистрационный номер выпуска 4B02-483-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

34.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-484 Регистрационный номер выпуска 4B02-484-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

35.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-485 Регистрационный номер выпуска 4B02-485-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

36.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-486 Регистрационный номер выпуска 4B02-486-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

37.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-487 Регистрационный номер выпуска 4B02-487-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

38.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-488 Регистрационный номер выпуска 4B02-488-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

39.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-489 Регистрационный номер выпуска 4B02-489-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

40.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-490 Регистрационный номер выпуска 4B02-490-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

41.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-491 Регистрационный номер выпуска 4B02-491-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

42.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-492 Регистрационный номер выпуска 4B02-492-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

43.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-493 Регистрационный номер выпуска 4B02-493-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

44.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-494 Регистрационный номер выпуска 4B02-494-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

45.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-495 Регистрационный номер выпуска 4B02-495-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

46.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-496 Регистрационный номер выпуска 4B02-496-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

47.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-497 Регистрационный номер выпуска 4B02-497-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

48.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-498 Регистрационный номер выпуска 4B02-498-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

49.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-499 Регистрационный номер выпуска 4B02-499-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

50.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-500 Регистрационный номер выпуска 4B02-500-01000-B-005P от 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень



