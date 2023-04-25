О регистрации выпусков биржевых облигаций, о включении их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и о присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления, Председателем Правления “25” апреля 2023 года приняты следующие решения:
• зарегистрировать выпуски биржевых облигаций;
• присвоить выпускам регистрационные номера;
• включить в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа,
в отношении следующих ценных бумаг:
1.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-451
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-451-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
2.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-452
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-452-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
3.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-453
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-453-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
4.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-454
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-454-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
5.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-455
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-455-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
6.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-456
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-456-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
7.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-457
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-457-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
8.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-458
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-458-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
9.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-459
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-459-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
10.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-460
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-460-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
11.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-461
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-461-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
12.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-462
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-462-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
13.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-463
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-463-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
14.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-464
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-464-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
15.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-465
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-465-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
16.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-466
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-466-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
17.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-467
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-467-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
18.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-468
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-468-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
19.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-469
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-469-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
20.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-470
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-470-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
21.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-471
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-471-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
22.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-472
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-472-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
23.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-473
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-473-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
24.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-474
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-474-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
25.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-475
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-475-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
26.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-476
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-476-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
27.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-477
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-477-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
28.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-478
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-478-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
29.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-479
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-479-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
30.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-480
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-480-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
31.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-481
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-481-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
32.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-482
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-482-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
33.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-483
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-483-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
34.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-484
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-484-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
35.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-485
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-485-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
36.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-486
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-486-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
37.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-487
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-487-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
38.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-488
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-488-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
39.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-489
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-489-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
40.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-490
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-490-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
41.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-491
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-491-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
42.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-492
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-492-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
43.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-493
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-493-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
44.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-494
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-494-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
45.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-495
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-495-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
46.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-496
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-496-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
47.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-497
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-497-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
48.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-498
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-498-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
49.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-499
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-499-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
50.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-500
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-500-01000-B-005P от 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
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