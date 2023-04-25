О регистрации выпусков биржевых облигаций, о включении их в Список ценных бумаг, догмщен кнтх присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления, Предедат я “25” de abril de 2023 года приняты следующие решения:
• зарегистрировать выпуски биржевых облигаций;
• присвоить выпускам регистрационные номера;
• включить в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа,
в отношении следующих ценных бумаг:
1.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4 Крав се1
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-451-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
2.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-5 сев
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-452-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
3.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-3 се3
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-453-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
4.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се4
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-454-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
5.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-5 се5
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-455-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
6.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-456-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
7.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-5 сев
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-457-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
8.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4-Крав се8
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-458-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
9.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4Срав се9
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-459-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
10
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се0
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-460-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
11
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се1
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-461-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
12
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се2
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-462-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
13
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се3
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-463-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
14
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се4
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-464-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
15.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-6 се5
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-465-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
dieciséis.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-466-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
17
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 4Срав се7
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-467-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
18
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 4-6 се8
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-468-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
19
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се9
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-469-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
20
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се0
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-470-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
21
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се1
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-471-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
22
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се2
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-472-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
23
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-3 се3
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-473-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
24
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се4
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-474-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
25
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-7 се5
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-475-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
26
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 сев
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-476-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
27
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 сев
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-477-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
28
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се8
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-478-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
29
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се9
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-479-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
30
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-8 се0
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-480-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
31
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-8 се1
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-481-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
32
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-8 се2
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-482-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
33.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-3 сев
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-483-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
34.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 484
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-484-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
35.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4Срав се5
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-485-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
36.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-486-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
37.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-8 се7
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-487-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
38.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4-Крав се8
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-488-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
39.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4-Крав се9
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-489-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
40
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-90
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-490-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
41.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4-Крав се1
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-491-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
42.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав се92
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-492-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
43.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-3 се3
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-493-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
44.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4Срав се4
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-494-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
45.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4Срав се5
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-495-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
46.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-496-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
47.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4Срав се9
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-497-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
48.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 4-Срав се8
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-498-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
49.
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4-Крав се9
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-499-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
50
|Наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 5 се0
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-500-01000-B-005P de 25.04.2023
|Раздел Списка
|Третий уровень
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