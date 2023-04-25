О регистрации выпусков биржевых облигаций, о включении их в Список ценных бумаг, догмщен кнтх присвоении указанным биржевым облигациям регистрационных номеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления, Предедат я “25” de abril de 2023 года приняты следующие решения:

• зарегистрировать выпуски биржевых облигаций;

• присвоить выпускам регистрационные номера;

• включить в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа,

в отношении следующих ценных бумаг:

1.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4 Крав се1 Регистрационный номер выпуска 4B02-451-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

2.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-5 сев Регистрационный номер выпуска 4B02-452-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

3.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-3 се3 Регистрационный номер выпуска 4B02-453-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

4.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се4 Регистрационный номер выпуска 4B02-454-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

5.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-5 се5 Регистрационный номер выпуска 4B02-455-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

6.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 Регистрационный номер выпуска 4B02-456-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

7.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-5 сев Регистрационный номер выпуска 4B02-457-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

8.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4-Крав се8 Регистрационный номер выпуска 4B02-458-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

9.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4Срав се9 Регистрационный номер выпуска 4B02-459-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

10

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се0 Регистрационный номер выпуска 4B02-460-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

11

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се1 Регистрационный номер выпуска 4B02-461-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

12

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се2 Регистрационный номер выпуска 4B02-462-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

13

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се3 Регистрационный номер выпуска 4B02-463-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

14

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се4 Регистрационный номер выпуска 4B02-464-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

15.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-6 се5 Регистрационный номер выпуска 4B02-465-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

dieciséis.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 Регистрационный номер выпуска 4B02-466-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

17

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 4Срав се7 Регистрационный номер выпуска 4B02-467-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

18

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 4-6 се8 Регистрационный номер выпуска 4B02-468-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

19

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 се9 Регистрационный номер выпуска 4B02-469-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

20

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се0 Регистрационный номер выпуска 4B02-470-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

21

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се1 Регистрационный номер выпуска 4B02-471-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

22

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се2 Регистрационный номер выпуска 4B02-472-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

23

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-3 се3 Регистрационный номер выпуска 4B02-473-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

24

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се4 Регистрационный номер выпуска 4B02-474-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

25

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-7 се5 Регистрационный номер выпуска 4B02-475-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

26

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 сев Регистрационный номер выпуска 4B02-476-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

27

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 сев Регистрационный номер выпуска 4B02-477-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

28

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се8 Регистрационный номер выпуска 4B02-478-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

29

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-7 се9 Регистрационный номер выпуска 4B02-479-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

30

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-8 се0 Регистрационный номер выпуска 4B02-480-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

31

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-8 се1 Регистрационный номер выпуска 4B02-481-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

32

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-8 се2 Регистрационный номер выпуска 4B02-482-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

33.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-3 сев Регистрационный номер выпуска 4B02-483-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

34.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 484 Регистрационный номер выпуска 4B02-484-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

35.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4Срав се5 Регистрационный номер выпуска 4B02-485-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

36.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 Регистрационный номер выпуска 4B02-486-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

37.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-8 се7 Регистрационный номер выпуска 4B02-487-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

38.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4-Крав се8 Регистрационный номер выпуска 4B02-488-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

39.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4-Крав се9 Регистрационный номер выпуска 4B02-489-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

40

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-90 Регистрационный номер выпуска 4B02-490-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

41.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4-Крав се1 Регистрационный номер выпуска 4B02-491-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

42.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав се92 Регистрационный номер выпуска 4B02-492-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

43.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-3 се3 Регистрационный номер выпуска 4B02-493-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

44.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4Срав се4 Регистрационный номер выпуска 4B02-494-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

45.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4Срав се5 Регистрационный номер выпуска 4B02-495-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

46.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4-6 Регистрационный номер выпуска 4B02-496-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

47.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 4Срав се9 Регистрационный номер выпуска 4B02-497-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

48.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом 4-Срав се8 Регистрационный номер выпуска 4B02-498-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

49.

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-4-Крав се9 Регистрационный номер выпуска 4B02-499-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

50

Наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Наименование ценной бумаги биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом Крав 5 се0 Регистрационный номер выпуска 4B02-500-01000-B-005P de 25.04.2023 Раздел Списка Третий уровень

Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI