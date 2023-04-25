О начале торгов ценными бумагами 26 abril 2023 agosto

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 25 de abril de 2023 julio дующие решения:

Определить:

“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се9

Полное наименование Эмитента

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

Registr.

4B02-449-01000-B-005P del 02/06/2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

100 000 000 штук

Дата погашения

27.04.2023

Торговый код

RU000A1065P1

Código ISIN

RU000A1065P1

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения лигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.

Дата окончания размещения

Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.

Андеррайтер

наименование

Банк ВТБ (ПАО)

идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0003300000

краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа

ВТБ РФ

Определить:

“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :

Наименование ценной бумаги

Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии ГИБ-8 наченные для квалифицированных инвесторов

Полное наименование Эмитента

“Газпромбанк” (Акционерное общество)

Тип ценных бумаг

Облигации корпоративные

Registr.

4-30-00354-B del 07.07.2022

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

500 000 euros

Дата погашения

25.04.2025

Торговый код

RU000A104YE8

Código ISIN

RU000A104YE8

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Закрытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигетсц твует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Дата окончания размещения

Даты начала и окончания размещения Облигаций совпадают.

Андеррайтер

наименование

Банк ГПБ (АО)

идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0009800000

краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа

ГПБ (АО)

Определить:

“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом ен се3, прив се3 наченные для квалифицированных инвесторов

Полное наименование Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью “АйДи Коллект”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

Registr.

4B02-01-00597-R de 21.04.2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

800 000 euros

Дата погашения

10.04.2026

Торговый код

RU000A1065M8

Código ISIN

RU000A1065M8

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Закрытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облияча, цена ствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, облигаций лигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат-йй е) 18 ый день с даты начала размещения Биржевых облигаций;б) дата размещения последней Биржабиых облигаций ka.

Андеррайтер

наименование

АО ИФК “Солид”

идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0131900000

краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа

Солид ИФК

Определить:

“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :

Наименование ценной бумаги

Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигацио с кцио с рытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по уЭсмотрению ебованию владельцев таких облигаций серии БО-001P-33

Полное наименование Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

Registr.

4B02-33-00307-R-001P del 24.04.2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

16 515 643 штук

Дата погашения

28.03.2033

Торговый код

RU000A1065R7

Código ISIN

RU000A1065R7

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облияча, цена ствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, облигаций лигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:а) дата размеще Облигации, илиб) trетий рабочий день с Даты начала размещения.

Андеррайтер

наименование

АО “Банк ДОМ.РФ”

идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0034600000

краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа

БанкДОМРФ

Определить:

“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-Ри00в 2 сентрализованные

Полное наименование Эмитента

Публичное акционерное общество “МегаФон”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

Registr.

4B02-03-00822-J-002P del 24.04.2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

20 000 000 штук

Дата погашения

23.04.2025

Торговый код

RU000A1065S5

Código ISIN

RU000A1065S5

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облияча, цена ствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, облигаций лигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующитх датр:а 3 й день с даты начала размещения Биржевой облигации;б) дата размещения последней Биргевой обции

Андеррайтер

наименование

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0030300000

краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа

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