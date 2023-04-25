О начале торгов ценными бумагами 26 abril 2023 agosto

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 25 de abril de 2023 julio дующие решения:
Определить:
“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се9
Полное наименование Эмитента
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг
Облигации биржевые
Registr.
4B02-449-01000-B-005P del 02/06/2023
Номинальная стоимость
1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске
100 000 000 штук
Дата погашения
27.04.2023
Торговый код
RU000A1065P1
Código ISIN
RU000A1065P1
Уровень листинга
Третий уровень
Способ размещения
Открытая подписка
Цена размещения
Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения лигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения
Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер
наименование
Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0003300000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
ВТБ РФ
Определить:
“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :
Наименование ценной бумаги
Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии ГИБ-8 наченные для квалифицированных инвесторов
Полное наименование Эмитента
“Газпромбанк” (Акционерное общество)
Тип ценных бумаг
Облигации корпоративные
Registr.
4-30-00354-B del 07.07.2022
Номинальная стоимость
1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске
500 000 euros
Дата погашения
25.04.2025
Торговый код
RU000A104YE8
Código ISIN
RU000A104YE8
Уровень листинга
Третий уровень
Способ размещения
Закрытая подписка
Цена размещения
Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигетсц твует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Дата окончания размещения
Даты начала и окончания размещения Облигаций совпадают.
Андеррайтер
наименование
Банк ГПБ (АО)
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0009800000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
ГПБ (АО)
Определить:
“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом ен се3, прив се3 наченные для квалифицированных инвесторов
Полное наименование Эмитента
Общество с ограниченной ответственностью “АйДи Коллект”
Тип ценных бумаг
Облигации биржевые
Registr.
4B02-01-00597-R de 21.04.2023
Номинальная стоимость
1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске
800 000 euros
Дата погашения
10.04.2026
Торговый код
RU000A1065M8
Código ISIN
RU000A1065M8
Уровень листинга
Третий уровень
Способ размещения
Закрытая подписка
Цена размещения
Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облияча, цена ствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, облигаций лигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат-йй е) 18 ый день с даты начала размещения Биржевых облигаций;б) дата размещения последней Биржабиых облигаций ka.
Андеррайтер
наименование
АО ИФК “Солид”
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0131900000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
Солид ИФК
Определить:
“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :
Наименование ценной бумаги
Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав облигацио с кцио с рытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по уЭсмотрению ебованию владельцев таких облигаций серии БО-001P-33
Полное наименование Эмитента
Общество с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент”
Тип ценных бумаг
Облигации биржевые
Registr.
4B02-33-00307-R-001P del 24.04.2023
Номинальная стоимость
1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске
16 515 643 штук
Дата погашения
28.03.2033
Торговый код
RU000A1065R7
Código ISIN
RU000A1065R7
Уровень листинга
Третий уровень
Способ размещения
Открытая подписка
Цена размещения
Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облияча, цена ствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, облигаций лигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:а) дата размеще Облигации, илиб) trетий рабочий день с Даты начала размещения.
Андеррайтер
наименование
АО “Банк ДОМ.РФ”
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0034600000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
БанкДОМРФ
Определить:
“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
“26” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих х :
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом-Ри00в 2 сентрализованные
Полное наименование Эмитента
Публичное акционерное общество “МегаФон”
Тип ценных бумаг
Облигации биржевые
Registr.
4B02-03-00822-J-002P del 24.04.2023
Номинальная стоимость
1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске
20 000 000 штук
Дата погашения
23.04.2025
Торговый код
RU000A1065S5
Código ISIN
RU000A1065S5
Уровень листинга
Третий уровень
Способ размещения
Открытая подписка
Цена размещения
Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облияча, цена ствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня размещения облигаций, облигаций лигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
Дата окончания размещения
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующитх датр:а 3 й день с даты начала размещения Биржевой облигации;б) дата размещения последней Биргевой обции
Андеррайтер
наименование
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
MC0030300000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
МосКред
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