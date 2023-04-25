О начале торгов ценными бумагами 25 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24 апреля 2023 года приняты следующие решения:

определить:

“25” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Акции обыкновенные Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Центр Генетики и Репродуктивной Медицины “ГЕНЕТИКО” Тип ценных бумаг Акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска, дата регистрации 1-01-87198-H от 13.04.2021 Номинальная стоимость 0,01 руб. Количество ценных бумаг в выпуске 73 000 000 штук Торговый код GECO ISIN код RU000A105BN4 Уровень листинга Третий уровень Сектор Сектор Рынка инноваций и инвестиций

Также приказом ПАО Московская Биржа установлено для акций обыкновенных ПАО “ЦГРМ “ГЕНЕТИКО” (торговый код – GECO; ISIN – RU000A105BN4) следующее время начала торгов:

в режиме торгов “Режим основных торгов Т+” – 26 апреля 2023 года с 12:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 12:00 по 12:10 по московскому времени;

в режимах торгов “Неполные лоты”, Режим переговорных сделок (РПС), “РПС с ЦК”, “Междилерское РЕПО”, “РЕПО с ЦК – Адресные заявки”, “РЕПО с ЦК – Безадресные заявки” – 26 апреля 2023 года с 12:00 по московскому времени.

С 27 апреля 2023 года для указанных ценных бумаг установлено стандартное время начала торгов во всех режимах торгов.

25 апреля в режимах торгов “Режим основных торгов Т+”, “Неполные лоты”, Режим переговорных сделок (РПС), “РПС с ЦК”, “Междилерское РЕПО”, “РЕПО с ЦК – Адресные заявки”, “РЕПО с ЦК – Безадресные заявки” торги акциями обыкновенными ПАО “ЦГРМ “ГЕНЕТИКО” не проводятся.



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