О начале торгов ценными бумагами 25 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24 апреля 2023 года приняты следующие решения:
определить:
- “25” апреля 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Акции обыкновенные
|Полное наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Центр Генетики и Репродуктивной Медицины “ГЕНЕТИКО”
|Тип ценных бумаг
|Акции обыкновенные
|Регистрационный номер выпуска, дата регистрации
|1-01-87198-H от 13.04.2021
|Номинальная стоимость
|0,01 руб.
|Количество ценных бумаг в выпуске
|73 000 000 штук
|Торговый код
|GECO
|ISIN код
|RU000A105BN4
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Сектор
|Сектор Рынка инноваций и инвестиций
Также приказом ПАО Московская Биржа установлено для акций обыкновенных ПАО “ЦГРМ “ГЕНЕТИКО” (торговый код – GECO; ISIN – RU000A105BN4) следующее время начала торгов:
- в режиме торгов “Режим основных торгов Т+” – 26 апреля 2023 года с 12:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 12:00 по 12:10 по московскому времени;
- в режимах торгов “Неполные лоты”, Режим переговорных сделок (РПС), “РПС с ЦК”, “Междилерское РЕПО”, “РЕПО с ЦК – Адресные заявки”, “РЕПО с ЦК – Безадресные заявки” – 26 апреля 2023 года с 12:00 по московскому времени.
С 27 апреля 2023 года для указанных ценных бумаг установлено стандартное время начала торгов во всех режимах торгов.
25 апреля в режимах торгов “Режим основных торгов Т+”, “Неполные лоты”, Режим переговорных сделок (РПС), “РПС с ЦК”, “Междилерское РЕПО”, “РЕПО с ЦК – Адресные заявки”, “РЕПО с ЦК – Безадресные заявки” торги акциями обыкновенными ПАО “ЦГРМ “ГЕНЕТИКО” не проводятся.
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