Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “24” априля 2023 го дующие решения:

1. Исключить с “03” мая 2023 года из раздела “Третий уровень” Списка ценных бумаг, допуЉеннных к к Московская Биржа, в связи с признанием организации банкротом (конкурсное производство):

1.1. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательнимов ценымцен хранением серии БО-01 Общества с ограниченной ответственностью “ОВК Финанс”, находящиеся в Секторе комшн го инвестиционного риска, со следующими параметрами выпуска:

тип ценных бумаг – Облигации биржевые; идентификационный номер выпуска – 4B02-01-36430-R от 06.08.2014; торговый код – RU000A0JUU25; Código ISIN – RU000A0JUU25.

2. Прекратить с “03” мая 2023 года торги ценными бумагами, указанными в пункте 1.

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