Московский производитель изготовил около 60 роботизированных систем с начала года

Московская компания произвела в этом году около 60 роботизированных систем, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Промышленники Москвы постоянно повышают эффективность труда своих предприятий, развивают и совершенствуют их. Это происходит благодаря системной поддержке со стороны города, модернизации принципов управления и, конечно, внедрению новых технологий. Так, столичная компания “Технорэд” занимается изготовлением роботизированных систем для автоматизации производственных процессов на промышленных предприятиях. С начала года она выпустила около 60 изделий, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Владислав Овчинский.

Автоматизация не только увеличивает производительность, но и снижает количество брака, повышает качество продукции, а также сокращает затраты на ее изготовление. Это позволяет промышленникам Москвы улучшать показатели и быть конкурентоспособными и на российском, и на мировом рынке.

Промышленные роботы в среднем снижают себестоимость продукции на 35 процентов, на 10 процентов сокращают долю брака и увеличивают объем производства компании до трех раз. Сейчас на 148 российских предприятиях используют роботизированные системы компании, 45 из них расположены в Москве и Московской области. Производитель постоянно расширяет географию присутствия, увеличивает число предприятий, использующих его продукцию.

В марте компания внедрила роботизированного оператора станка в работу одного из заводов в Челябинской области. Это полностью автоматизировало процесс обработки двух токарных станков с числовым программным управлением, изготавливающих пять серийных деталей разных размеров. Благодаря этому производительность участка выросла на восемь процентов, а брак по причине человеческого фактора исчез полностью.

Компания была основана в 2019 году. Она специализируется на разработке и производстве роботизированных систем для автоматизации производственных процессов в разных отраслях промышленности. В прошлом году ей удалось увеличить объем производства роботизированных систем на 275 процентов по сравнению с 2021-м и произвести около 150 таких изделий. По итогам 2023 года планируется увеличить этот показатель вдвое. Продукция компании востребована не только на российском рынке — товары активно экспортируют в другие страны СНГ. В планах — выход на рынок ряда дружественных государств.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны города. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

