Московская биржа проведет MOEX Home Talks с директором департамента компании “Полюс” Виктором Дроздовым

27 апреля 2023 года Московская биржа проведет MOEX Home Talks с Виктором Дроздовым, директором департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами золотодобывающей компании “Полюс”. Встречу проведет Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи.

Участники поговорят о планах и прогнозах развития компании, обсудят дивидендную политику и проекты в сфере устойчивого развития “Полюса”.

Встреча состоится в прямом эфире 27 апреля в 16:00.

Задавать свои вопросы можно по адресу: Moexhometalks@moex.com



