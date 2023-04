Московская биржа обновила сервис индикативных котировок на рынке облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

24 апреля 2023 года Московская биржа представила обновленную версию сервиса индикативных котировок (квот) на рынке облигаций. Данный продукт участникам помогает в поиске контрагента по заданным параметрам.

В последней версии появилось меню с обновленным функционалом, возможность выставлять квоты без выбора режима и кода расчетов, создавать “белые” и “черные” списки партнеров, загружать квоты пакетным вводом, выходить на заключение биржевых и внебиржевых сделок и многое другое. Кроме облигаций, включенных в листинг Московской биржи, выставление индикативных котировок возможно в отношении бумаг без листинга, входящих в список репо с ЦК.

Сегодня сервис объединяет уже более 50 профессиональных участников рынка, среди которых ведущие банки, брокеры и управляющие компании.

Данный функционал полноценно поддерживается в терминале Московской биржи (MOEX Trade SE), также ведется работа с основными вендорами и партнерами по поддержке продукта.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Московской биржи:

Сервис индикативных котировок (квоты)

Сервис Квоты 2.0 в промышленной среде системы фондового рынка



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

