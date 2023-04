Москва выпустит зеленые облигации для населения на Финуслугах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Правительство Москвы выпустит зеленые облигации для населения, которые позволят гражданам инвестировать в важнейшие городские экологические проекты. Размещение начнется в конце мая на финансовой платформе Московской биржи Финуслуги.

Объем выпуска облигаций составит два миллиарда рублей, срок обращения – два года. По облигациям предусмотрена выплата квартального купона, процентная ставка по купону будет определена перед началом размещения, исходя из рыночной конъюнктуры.

Облигации предназначены для физических лиц. Для приобретения бумаг не нужен брокерский счет, инвестор покупает бумаги напрямую у эмитента – города Москвы – на платформе Финуслуги.

Привлеченные средства планируется направить на финансирование проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта.

Елена Зяббарова, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов:

“Зеленые облигации Москвы для населения – надежный и выгодный финансовый инструмент. Процесс приобретения ценных бумаг будет максимально простым и удобным, без комиссии и посредников – прямо на платформе Финуслуги Московской биржи. Купив облигации, жители не только получат стабильный инвестиционный доход, но и внесут вклад в улучшение экологии в столице. Граждане смогут повысить культуру сбережений, получить новые знания в области финансовой грамотности. Для тех, кто никогда не владел ценными бумагами, покупка зеленых облигаций – первый безопасный шаг в мир инвестиций”.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи:

“Облигации для населения сопоставимы по надежности с банковскими вкладами и имеют дополнительное преимущество: продать облигации эмитенту можно без потери накопленных средств в любое время. Для людей, которые интересуются современным финансовым рынком, покупка таких ценных бумаг – это возможность познакомиться с еще одним сберегательным инструментом и тем самым повысить свою финансовую грамотность. Кроме того, важным преимуществом народных облигаций Москвы является финансирование экологических и социальных проектов, реализуемых в городе”.

В 2021 году Москва разместила выпуск биржевых зеленых облигаций объемом 70 миллиардов рублей, средства которого в полном объеме направлены на приобретение электробусов и строительство Большой кольцевой линии. Облигации были выпущены для покупки прежде всего финансовыми организациями, но заметный интерес к ним проявили и физические лица. Исходя из этого, город принял решение о выпуске зеленых облигаций для населения.

Чтобы первым принять участие в будущих размещениях народных облигаций Москвы, можно заранее зарегистрироваться на Финуслугах, привязав аккаунт на портале Госуслуги и пройдя авторизацию.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России.



