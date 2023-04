Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

инэкономразвития России приняло участие в круглом столе «Актуальные вопросы участия делового сообщества в процедуре оценки регулирующего воздействия» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Основной вопрос касался изменений в постановление Правительства о Правилах проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ), которые инициировало Минэкономразвития. Эксперты обсудили предложения по совершенствованию процедуры ОРВ.

По словам директора департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Александра Литвака, министерством подготовлены инициативы по оптимизации процедуры.

Одним из главных изменений станет введение новых критериев отнесения проектов актов с обязательными требованиями к высокой, средней или низкой степени регулирующего воздействия. Проектом предполагается увязать степень регулирующего воздействия акта с затратами на исполнение обязательных требований за шесть лет. Так, высокая степень будет предусмотрена для проектов, вводящих требования, для соблюдения которых бизнес должен будет затратить более 3 млрд руб., средняя степень – от 300 млн руб. до 3 млрд руб. и низкая – менее 300 млн руб. Таким образом, предполагается сосредоточить максимальное внимание на оценке проектов актов, предполагающих наибольшие затраты.

«Наша цель – запустить процесс дискуссии между разработчиками и экспертным сообществом, высвободить экспертные ресурсы благодаря приоритизации актов с высокой степенью регулирующего воздействия», – добавил Александр Литвак.

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко отметил, что благодаря механизму ОРВ «удается эффективно оппонировать разработчикам документов, которые предлагают не самые оптимальные для бизнеса решения».

В заседании также приняли участие руководители региональных отделений ТПП РФ и бизнес-сообщества. Участниками встречи подчеркивалась важность поддержания эффективных коммуникаций на разных этапах проведения ОРВ и готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI