Методические рекомендации, в том числе контрольные соотношения (НО СД, НО АИФ и УК)

Обновленная версия финальной таксономии XBRL Банка России (версии 5.2) в сравнении с финальной таксономией XBRL Банка России (версии 5.2) от 16.09.2022 содержит в себе корректировки, связанные с расширением Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО), утвержденного Приказом Росстандарта от 07.10.2022 № 1083- ст «Об утверждении Изменения 473/2022 ОКАТО к Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019- 95» в связи с принятием в состав Российской Федерации новых субъектов, а также корректировки контрольных соотношений показателей отчетности, точечные правки табличного представления по модулям надзорной и статистической отчетности некредитных финансовых организаций и лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, а также по модулям надзорной отчетности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и отчетности об операциях с денежными средствами.

Обновленную версию финальной таксономии XBRL Банка России (версия 5.2) необходимо использовать для представления:

Надзорной и статистической отчетности страховщиков (при вступлении в силу Указания Банка России № 6315-У1 с 31.03.2023) — с 31.03.2023. Надзорной и статистической отчетности — с 01.04.2023: негосударственных пенсионных фондов (при вступлении в силу Указания Банка России № 6269-У 2 с 01.04.2023);

с 01.04.2023); профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций (при вступлении в силу Указания Банка России № 6282-У 3 с 01.04.2023);

с 01.04.2023); акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (при вступлении в силу Указания Банка России № 6292-У 4 с 01.04.2023);

с 01.04.2023); специализированных депозитариев (при вступлении в силу Указания Банка России № 6270-У 5 с 01.04.2023);

с 01.04.2023); кредитных рейтинговых агентств (при вступлении в силу Указания Банка России № 6244-У 6 с 01.04.2023);

с 01.04.2023); страховых брокеров (при вступлении в силу Указания Банка России № 6246-У 7 с 01.04.2023);

с 01.04.2023); бюро кредитных историй (при вступлении в силу Указания Банка России № 6267-У 8 с 01.04.2023);

с 01.04.2023); операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов (при вступлении в силу Указания Банка России № 6243-У9 с 01.04.2023). Надзорной отчетности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (при вступлении в силу Указания Банка России № 6245-У10 с 01.04.2024) — с 01.04.2024. Бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков, негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций, специализированных депозитариев, операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров и бюро кредитных историй (при вступлении в силу Указания Банка России № 6296-У11 с 31.03.2023) — с отчетности за I квартал 2023 года. Обращаем внимание, что в целях осуществления возможности представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности (по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов, не совмещающими деятельность с иными видами деятельности некредитных финансовых организаций и с деятельностью бюро кредитных историй, с применением таксономии XBRL Банка России в модуле бухгалтерской (финансовой) отчетности реализованы отдельные точки входа «ep_oper_66n_q» и «ep_oper_66n_y», включающие только показатели сопроводительной информации к отчетности указанных операторов. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность (по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») таких операторов должна представляться в Банк России в форме электронного документа (с расширением .doc, .pdf и др. (кроме дополнительных файлов с расширением .xml, .xbrl и исполняемых файлов)) в составе архива, содержащего файл в формате XBRL (instance файл). Отчетности об операциях с денежными средствами (в редакции Указания Банка России № 6247-У12) — с 01.04.2023. Годовой консолидированной финансовой отчетности (представление по действующему Указанию Банка России № 5510-У13) — с отчетности за 2023 год.

