Культура, архитектура, гастрономия: в Москве открывается летний туристический сезон

В Москве открывается летний туристический сезон. В теплое время года туристы приезжают в столицу на 30 процентов чаще, чем в другие месяцы. Чем привлекательна Москва и как город взаимодействует в другими популярными туристическими регионами, рассказываем в нашем материале.

Московские рассветы, нижегородские закаты, петербургские белые ночи

К летнему туристическому сезону Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород собрали мероприятия, которые будут проводиться в трех городах, чтобы туристам было удобнее выбрать, куда отправиться в путешествие в мае — августе.

Сейчас Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород реализуют межрегиональный туристический проект «Три столицы: от рассвета до заката». Путешественникам предлагают встретить рассветы в Москве, проводить закаты в Нижнем Новгороде и увидеть своими глазами белые ночи в Санкт-Петербурге. Более подробно о проекте «Три столицы: от рассвета до заката» можно узнать на специальной странице в туристическом сервисе Russpass.

«Для туристов Москва, как Санкт-Петербург и Нижний Новгород, — это огромное пространство для собственных открытий. Мы будем подсказывать неочевидные места для путешественников — для этого мы запускаем на турсервисе Russpass специальный проект о летних предложениях трех городов “От рассвета до заката”, который будет обновляться в течение всего лета», — отметил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов на пресс-конференции по совместной презентации летнего туристического сезона Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Кроме того, Москва и Санкт-Петербург создали проект «Два города — миллион впечатлений». Он объединяет туристический потенциал двух мегаполисов: мероприятия, туры и маршруты, в которые входит посещение достопримечательностей. В проекте представлено более 40 предложений. Подробности опубликованы на странице в сервисе Russpass.

В начале 2023 года делегации Москвы и Санкт-Петербурга вместе презентовали туристический потенциал на международных туристических выставках в Иране, Катаре и Индии. В середине апреля Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород представили совместные проекты на международной выставке «Отдых» в Минске.

Новым форматом совместной работы стала межрегиональная креативная туристическая лаборатория. Эксперты индустрии туризма и гостеприимства, представители сферы культуры и искусства, художники и создатели брендов, музыканты и рестораторы Москвы и других городов разрабатывают и обсуждают маркетинговые концепции и идеи имиджевых проектов, многие из которых уже в ближайшем будущем станут основой для создания и продвижения совместных туристических программ.

Парки и пляжи, музеи и театры

Сегодня в Москве более 1900 отелей. Благодаря широкому выбору каждый турист найдет подходящий вариант размещения. Гостиницы наиболее востребованы в выходные дни.

В столице 10 тысяч заведений культуры: театров, музеев, библиотек, парков, кинотеатров, концертных залов. За последние 10 лет в городе привели в порядок около 900 парков и зеленых территорий. В городе работают 18,5 тысячи предприятий индустрии питания — от ресторанов с мировым именем до демократичных московских рынков.

Полюбоваться видами столицы можно из кабинки Московской канатной дороги над рекой, с самых высоких небоскребов, с парящего моста в «Зарядье», со смотровых площадок в центре и других районах города, не считая видовых ресторанов, которые гости традиционно включают в план путешествия. Жители и туристы могут отдохнуть на пляжах и поплавать в открытых бассейнах, прогуляться по экотропам на природных территориях, позаниматься спортом на специально оборудованных площадках в парках.

Северный речной вокзал пропитан атмосферой курортного города. Здесь можно покататься на водном транспорте, прогуляться по благоустроенным набережным, пообедать в ресторане с панорамным видом, купить сувениры, сделанные московскими мастерами, и спланировать круиз по реке.

К летнему сезону в столице откроется гастрономический проект «Московский завтрак на верандах». С 1 по 31 мая в нем примет участие 500 столичных ресторанов и кафе. Каждый из них представит на завтрак специальный утренний сет из трех или четырех блюд. Узнать участников фестиваля можно будет по наклейке с символикой на двери, а также по яркому меню на самих верандах.

Кроме того, к летнему сезону подготовят интерактивные маршруты для родителей с детьми «Играй в Москву». В туристических инфоцентрах и гостиницах они получат карту с игровыми маршрутами, посетят определенные места и выполнят задания. Заполненную карту можно будет обменять в туристическом информационном центре Москвы на сувенир от города. Всего в программу войдет более 50 точек и 50 интерактивных заданий.

«В этом году календарь мероприятий столичных департаментов объединили в летней карте событий Москвы. Она будет постоянно обновляться. Это поможет сориентироваться туристам во всем многообразии впечатлений, возможностей и событий, которые предлагает летняя Москва», — добавил Евгений Козлов.

Москва остается одним из лидеров по объему турпотока в России. В 2022-м в столице побывали 17,9 миллиона туристов, что на один миллион больше, чем в 2021 году.

