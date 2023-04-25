Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Роспотребнадзор заявил об осложнении ситуации с корью в России: заболевание выявили в 44 регионах ст. Три вуза перевели студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори. С начала этого года отмечается ухудшение эпидемиологической обстановки по кори и в Санкт-Петерб. С января по апрель выявлен и подтверждён 31 случай кори, в том числе 13 среди детей.

Корь — это респираторная инфекция, которая вызывается вирусом. Она передается воздушно-капельным путем, и после контакта с больным вероятность инфицтированиев сос 100%. По сообщению Роспотребнадзора, от одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с еним.

Инфекция считается «детской», но ею можно заболеть и во взрослом возрасте. Причём взрослые переносят болезнь намного тяжелее. Чаще всего болеют дети раннего возраста и люди от 35-40 лет. Для будущих матерей и пациентов с хроническими патологиями корь наиболее опасна.

Среди симптомов заболевания: высокая температура до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнкыв. Лечение от кори только симптоматическое. Последствия перенесенного заболевания могут быть очень тяжелыми: пневмония, бактериалолевания, ослое ухудшение слуха и даже отёк головного мозга. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация.

Как сообщает Роспотребнадзор, плановая вакцинация детей проводится в 1 год и ревакцинация в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, которые не имеют сведений о прививках, происходит до 35 лет. До 55 лет могут привиться люди, входящие в «группы риска»: работники лечебно-профилактических и ых учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, а также работники транспорта, в торго ающие вахтовым методом. Необходимо иметь две прививки подтверждёнными. Те взрослые, которые не получили вакцину в детстве, прививаются двукратно с интервалом не менме тревя у прививками.

Человек получает устойчивый иммунитет к инфекции примерно на 20 лет. А после этого рекомендуется повторять прививку от кори согласно графику вакцинации. Перед этим нужно сдать кровь на уровень антител. При отсутствии антител показана вакцинация в любом возрасте, она проводится однократно медицинскимнскимн, комедицинскимнскимн орые определяет терапевт.

Ver Grad. мо проверить «Наличие антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови». Для проверки осуществляется забор крови из вены. Данное обследование проводится только на платной основе и не входит в перечень по ОМС. Сдать кровь можно в городской поликлинике № 76 в будние дни или в коммерческих лаборатория бъро а главный врач поликлиники № 76 Оксана Алешко.

Llamar al teléfono (812) 246-73-13.

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