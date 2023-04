Конкурент для МФО – ВТБ начал выдавать клиентам «кредиты-малыши»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На каких условиях ВТБ выдает кредиты до зарплаты?

Кредиты-малыши ВТБ оформляет только для действующих клиентов в возрасте от 18 до 75 лет – подать заявку можно в ВТБ Онлайн (личный кабинет либо приложение). Банк предлагает следующие условия кредитования:

сумма займа – от 5 до 30 тыс. руб.;

платеж в месяц – от 525 руб.;

максимальный срок погашения – 11 месяцев;

тип договора – нецелевой (на любые нужды);

процентная ставка – выше, чем по базовым программам банка.

«Кредит-малыш не окажет значительной нагрузки на семейный бюджет, программа станет отличным решением при появлении неотложных расходов, поможет сформировать или улучшить кредитную историю», – заявляют в ВТБ.

До запуска проекта банк сравнил предложения от других компаний и постарался представить наиболее привлекательные условия для заемщиков. Кредиты-малыши призваны повысить лояльность клиентов – гражданам, обслуживающимся в ВТБ, не придется обращаться за получением займа в стороннюю организацию.

Какие еще банки предлагают аналоги микрозаймов от МФО?

Тенденция к выдаче маленьких кредитов со стороны российских банков прослеживается на протяжении нескольких лет, что обусловлено желанием крупных игроков рынка занять часть ниши, ранее принадлежавшей МФО. Займы до зарплаты ранее уже запустили:

СберБанк, где максимальная сумма не может превышать 50% оклада заемщика;

Почта Банк – «Запасной кошелек» позволяет взять деньги без комиссии за оформление;

Альфа-Банк – получить можно до 80% зарплаты;

Тинькофф – лимит составляет 90 тыс. руб., заявку рассматривают 10 секунд.

Процентные ставки в банках ниже, чем в МФО, что и привлекает заемщиков. Кроме того, такие предложения рассчитаны на действующих клиентов, соответственно, ни подтверждать доходы, ни посещать офис не нужно – оформление осуществляется через интернет-банк.

09:00 25.04.2023

