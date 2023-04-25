Конкурент для МФО – ВТБ начал выдавать клиентам «кредиты-малыши»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
На каких условиях ВТБ выдает кредиты до зарплаты?
Кредиты-малыши ВТБ оформляет только для действующих клиентов в возрасте от 18 до 75 лет – подать заявку можно в ВТБ Онлайн (личный кабинет либо приложение). Банк предлагает следующие условия кредитования:
- сумма займа – от 5 до 30 тыс. руб.;
- платеж в месяц – от 525 руб.;
- максимальный срок погашения – 11 месяцев;
- тип договора – нецелевой (на любые нужды);
- процентная ставка – выше, чем по базовым программам банка.
«Кредит-малыш не окажет значительной нагрузки на семейный бюджет, программа станет отличным решением при появлении неотложных расходов, поможет сформировать или улучшить кредитную историю», – заявляют в ВТБ.
До запуска проекта банк сравнил предложения от других компаний и постарался представить наиболее привлекательные условия для заемщиков. Кредиты-малыши призваны повысить лояльность клиентов – гражданам, обслуживающимся в ВТБ, не придется обращаться за получением займа в стороннюю организацию.
Какие еще банки предлагают аналоги микрозаймов от МФО?
Тенденция к выдаче маленьких кредитов со стороны российских банков прослеживается на протяжении нескольких лет, что обусловлено желанием крупных игроков рынка занять часть ниши, ранее принадлежавшей МФО. Займы до зарплаты ранее уже запустили:
- СберБанк, где максимальная сумма не может превышать 50% оклада заемщика;
- Почта Банк – «Запасной кошелек» позволяет взять деньги без комиссии за оформление;
- Альфа-Банк – получить можно до 80% зарплаты;
- Тинькофф – лимит составляет 90 тыс. руб., заявку рассматривают 10 секунд.
Процентные ставки в банках ниже, чем в МФО, что и привлекает заемщиков. Кроме того, такие предложения рассчитаны на действующих клиентов, соответственно, ни подтверждать доходы, ни посещать офис не нужно – оформление осуществляется через интернет-банк.
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