Команда НГУ завоевала Кубок вузов по спортивному ориентированию

Более 80 участников соревновались за Кубок Новосибирской области среди высших учебных заведений и профессиональных образовательных учреждений в микрорайоне возле ОЦ «Горностай» на дистанциях в заданном направлении. Юноши бежали 4,1 км с 24 контрольными пунктами (КП), а девушки — 3,1 км с 16 КП. В четвертый раз ориентировщики НГУ выиграли в соревновании, причем в этот раз отрыв от команды НГТУ составил 5 очков.

В личном зачете первое место заняла первокурсница геолого-геофизического факультета Юлия Осмоловская, а третье место – магистрант факультета естественных наук Лилия Аксенова. В шестерку сильнейших вошли: Георгий Патрин (ММФ), Екатерина Ульданова (ФЕН), Анастасия Кулишова (ФИТ), Дмитрий Насонов и Александр Муралев (ФФ).

Среди юношей профессиональных образовательных учреждений в личном зачете лидировали учащиеся Высшего колледжа информатики Дмитрий Опарин и Александр Демин.

Поздравляем призеров соревнований с медалями и всю команду НГУ с первым местом. Благодарим тренера сборной по спортивному ориентированию Софью Захарову за подготовку спортсменов.

