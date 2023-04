Кампусы, а не филиалы: как продвигать российское образование за рубежом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Никита Анисимов подчеркнул, что в Высшей школе экономики принципиально не используют термин «филиал», а говорят «кампус». «Такое название влечет за собой совершенно другое отношение к профессорам, к коллективу, к людям, которые работают в этих городах», — уверен он. Тысячи студентов Вышки обучаются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, и по рейтингам кампусы в этих городах занимают очень хорошие позиции. Например, питерская Вышка делит первое место с ИТМО по проходному баллу ЕГЭ. «Очень важны единые принципы и подходы в обучении студентов в кампусах. Важны принципы единого университета, который в данном случае выступает технологически скорее как холдинг. И конечно, очень важна репутация университета, которой мы отвечаем за результат. Если она будет подорвана в каком-то из городов твоего присутствия, то ты подрываешь репутацию всего университета. Это общая ответственность коллектива», — сказал Никита Анисимов. Он подчеркнул, что сейчас очень важно присутствие за рубежом российских «репутационно значимых университетов». Ректор предложил позиционировать зарубежные филиалы отечественных вузов как «международные кампусы», в которых повышенное внимание уделяется качеству обучения, куда привлекаются лучшие российские и зарубежные преподаватели. Российский международный кампус в том или ином государстве может быть точкой входа сразу для нескольких отечественных вузов, считает ректор ВШЭ: «Например, некоторые зарубежные страны так делают. Они делают точку входа своего образования в то или иное государство, и там работает сразу несколько университетов, каждый с репутационным уровнем своих образовательных программ, своих преподавателей. Это все сопровождается межправительственным соглашением». По его мнению, необходимо также поддерживать школы, которые ведут обучение на русском языке за рубежом, прежде всего в бывших советских республиках. «Люди на русском языке должны учиться, значит, мы должны школы тоже поддерживать», — уверен он. «Если мы не будем строить атомную электростанцию за рубежом, ее построит другая страна. И все-таки строительство атомной электростанции влечет за собой большое количество технологий, которые приходят, образовательных проектов, которые рядом строят. Так же, мне кажется, и с блоками, которые чаще мы называем филиалами, а я называю кампусами университетов: если мы туда не придем, там будут другие вывески находиться. Нужно создавать точки присутствия. Сейчас это наша задача, ведущих университетов, инвестировать в том числе и в дальнее зарубежье», — резюмировал Никита Анисимов. В дискуссии приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, научный руководитель МИФИ Михаил Стриханов, ректор Астраханского государственного технического университета Александр Невалённый. Ведущий программы «Ректорат» — ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

