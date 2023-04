Каких специалистов из Сибири ждут в Китае: выдержки из интервью директора Института Конфуция НГУ Юлии Азаренко

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сотрудничество России и Китая становится все теснее. Уже сейчас на рынке возникает потребность в специалистах, владеющих китайским языком, и это не только переводчики. Директор научно-образовательного и культурного центра «Институт Конфуция» Новосибирского государственного университета Юлия Азаренко ответила корреспонденту «Российской газеты» на вопросы о том, как обстоят дела с изучением китайского языка, каким специалистам он понадобится для построения успешной карьеры и нужен ли он в быту. Приводим вкратце самые важные мысли.

О том, сложно ли учить китайский язык

Спрос на изучение китайского языка растет. Набор на языковые курсы в НГУ этого года больше прошлогоднего примерно на треть. Встречаются и новички, и продолжающие, и готовящиеся к международному экзамену для учебы в Китае. Чаще стали обращаться родители школьников и взрослые, которые когда-то учили китайский и хотели бы возобновить изучение языка.

Массовое знакомство россиян с китайским языком целесообразно, но у обучения языку есть свои подводные камни. Нужно осознавать, что два-три урока в неделю – это мало для освоения языка. Его изучение требует высокой мотивации и усидчивости. Тем не менее, уже сейчас в нескольких новосибирских школах китайский язык преподается ученикам как первого, так и седьмого классов.

Для освоения китайского языка не обязательно иметь хороший музыкальный слух. Это миф, появившийся из-за того, что китайский язык – тоновый. Но зато нужна хорошая зрительная и механическая память – запоминать и произношение, и иероглифы.

Чтобы читать новости и литературу, не нужно учить иероглифы всю жизнь. Азаренко рассказала, что за девять лет школьники Китая усваивают 3 500 иероглифов. При этом, согласно исследованиям, для чтения самых популярных газет и журналов требуется знать примерно от пятисот до девятисот иероглифов. Для повседневного бытового общения – еще меньше. Соответственно, уже к выпуску студенты НГУ могут читать новости политики и экономики, да и художественную литературу.

Кому в скором будущем понадобится китайский язык

Для организованной туристической поездки знать китайский необязательно. Если у группы есть сопровождающий, можно ограничиться разговорным английским. А в некоторых локациях в определенные сезоны можно обойтись и русским языком. Между тем, знание слов приветствия, прощания и благодарности на китайском языке приветствуется, поскольку их употребление – элементарное проявление вежливости, которое помогает установить контакт с местными жителями.

При самостоятельном передвижении по стране, тем более с выездом из крупных городов, лучше знать язык, считает Азаренко, поскольку не всегда найдется человек, способный уверенно общаться на английском или взаимодействовать при помощи приложения для перевода. Еще один «безопасный» вариант – иметь знакомых в Китае, с которыми можно по телефону объясниться на русском или английском и попросить донести мысль до сограждан.

Вскоре потребуются не только переводчики, владеющие китайским языком, но и юристы, экономисты, политологи, журналисты и управленцы. Уже сегодня высок спрос на переводчиков художественной литературы, специалистов для организации выставок, гастролей.

Китайский язык может стать преимуществом для трудоустройства в международную компанию. По словам Азаренко, в Поднебесной охотно предоставляют стипендии иностранным студентам, изучающим экономику, точные и естественные науки. Находясь в языковой среде, они быстро осваивают основы китайского и специальную лексику.

