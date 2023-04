Итоги Всероссийского студенческого кинофестиваля «КиноСфера» в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

20-21 апреля в ГУУ прошёл IV-й Всероссийский фестиваль студенческого короткометражного кино «КиноСфера», организованный силами кафедры управления в сфере культуры, кино, телевидения и индустрии развлечений ИУПСиБК при поддержке Проектного офиса и ректората ГУУ. Партнёрами фестиваля стали Проектный офис «Молодёжь Москвы», онлайн-кинотеатр more.tv, компании «Черноголовка», «Любятово» и «Додо пицца», кинотеатр «Киносфера IMAX» и другие.

На фестиваль было прислано более 130 заявок из 5 стран и 14 регионов России. К заключительному этапу конкурса эксперты допустили 8 игровых короткометражек и 8 анимационных фильмов.

В первый фестивальный день прошли мастер-классы: «Анимация как креативная индустрия» от сценаристки сериала «Маша и Медведь», «Оранжевая корова» Екатерины Кожушаной и «Профессия – второй режиссёр» Елены Луцук-Власовой, а также встреча с актёром Святославом Рогожаном, звездой сериала «Трудные подростки».

Второй день фестиваля был посвящён просмотру конкурсных фильмов, выбору и награждению победителей. В актовом зале ГУУ собралось авторитетное жюри, в составе которого были продюсеры и профессионалы в области создания игрового и анимационного кино: генеральный продюсер ООО «Маурис Филм» Армен Давитян; режиссёр-постановщик игрового и документального кино, член Союза кинематографистов Владимир Потапов; главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова; обладатель премии «Золотой орёл» за лучший анимационный фильм Елизавета Скворцова; генеральный продюсер ООО «Карамель и Ко» Юлия Двуреченская и другие.

Церемония награждения представляла собой театрально-танцевальное шоу «Алиса знает что делать» от наших друзей из МГИКа.

Представляем вам итоги фестиваля:

Игровое кино

— Лучшая режиссёрская работа игрового кино — «Ночью можно», реж. Мария Ястребова (Московская школа кино);

— Лучшая операторская работа игрового кино — «Аномалия», оператор Алексей Коробко, реж. Александра Озерецкая (ВГИК им. С.А. Герасимова);

— Лучшая актерская работа — «От одного Зайца», реж. Глеб Кучинский (ВГИК им. С.А. Герасимова);

— Приз зрительских симпатий — «Пелагея», реж. Антон Антон (ВГИК им. С. А. Герасимова);

Анимационное кино

— Лучшая режиссёрская работа анимационного кино — «Рапсодия», реж. Анна Мильченко (Ростовский-на-Дону филиал ВГИК им. С. А. Герасимова);

— Лучшая работа художника анимационного кино — «Как волки едят детей», реж. Василиса Смирнова (Театральный Художественно-технический колледж);

— Приз зрительских симпатий — «Глаукома», реж. Константин Пугачёв, Юлия Чернякова (Московский государственный психолого-педагогический университет);

— Специальный приз жюри — «Так получилось», реж. Моника Саргсян (Российско-Армянский Университет).

В следующем году ждём всех на V-ом, юбилейном фестивале «КиноСфера», а также в его сообществе VK.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI