Информация о работе платежной системы Банка России 8 de mayo de 2023, agosto (25.04.2023)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Платежная система Банка России 8 may 2023 года будет функционировать в соответствии с графиком.

График функционирования платежной системы Банка России 8 de mayo de 2023

№п/п

Процедуры, выполняемые в течение дня

Время начала

Время окончания

1

Предварительный сеанс платежной системы Банка России

00:00 por noche

01:00 por noche

2

Регулярный сеанс платежной системы Банка России

01:00 por noche

21:00 de noche

2.1

России

01:00 por noche

20:00 de noche

2.2

Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России

20:00 de noche

21:00 de noche

3

Завершающий сеанс платежной системы Банка России

21:00 de noche

Не позднее 22:00 по московскому времени

4

Период функционирования сервиса быстрых платежей

Periodo de contenido еняется (круглосуточно)

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