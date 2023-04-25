Информация о работе платежной системы Банка России 8 de mayo de 2023, agosto (25.04.2023)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –
Платежная система Банка России 8 may 2023 года будет функционировать в соответствии с графиком.
График функционирования платежной системы Банка России 8 de mayo de 2023
№п/п
Процедуры, выполняемые в течение дня
Время начала
Время окончания
1
Предварительный сеанс платежной системы Банка России
00:00 por noche
01:00 por noche
2
Регулярный сеанс платежной системы Банка России
01:00 por noche
21:00 de noche
2.1
России
01:00 por noche
20:00 de noche
2.2
Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России
20:00 de noche
21:00 de noche
3
Завершающий сеанс платежной системы Банка России
21:00 de noche
Не позднее 22:00 по московскому времени
4
Период функционирования сервиса быстрых платежей
Periodo de contenido еняется (круглосуточно)
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.