Институт маркетинга ГУУ – лучший профильный факультет Москвы!

Аналитики крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter (hh.ru) проанализировали базу резюме выпускников московских вузов 2022-2023 гг. на своём сайте и составили рейтинг лучших вузов Москвы по факультетам. В рейтинг вошли 12 профессиональных сфер: инженерия, юриспруденция, экономика и финансы, психология и другие.

В сфере маркетинговых коммуникаций Институт маркетинга Государственного университета управления за год поднялся на восемь позиций и стал №1 в Москве. Поздравляем!

В сфере информационных технологий стабилен наш Институт информационных систем – крепко стоит на 12 месте.

