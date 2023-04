Делегация ГУУ приняла участие в XIII Евразийском экономическом форуме молодежи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители Государственного университета управления приняли участие в XIII Евразийском экономическом форуме молодежи (ЕЭФМ), который проходит с 24 по 28 апреля одновременно в Екатеринбурге и в 11 городах России и зарубежья.

Тема форума в этом году – «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Участники предложат пути развития городов и стран в современных условиях.

На открытии форума в онлайн формате приняла участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, также с приветственным словом к собравшимся обратились заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов и депутат Государственной Думы, председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Форум объединил порядка 12000 человек со всех уголков мира, в том числе представителей 164 вузов и более 2000 экспертов и 75 дипломатов из 43 стран.

В рамках форума запланировано проведение 45 конкурсов для студентов и преподавателей. Один из них будет посвящён 300-летию Екатеринбурга. Его участники вместе с экспертами обсудят механизмы развития городов и комфортной городской среды.

Руководители 70 российских и зарубежных вузов выступят на Совете ректоров, который состоится в рамках ЕЭФМ. На повестке – проблемы и тенденции развития заведений высшей школы, укрепление международного взаимодействия на научном и образовательном поприще.

Также в рамках форума пройдет турнир по быстрым шахматам «Уральский ферзь», всероссийские соревнования студентов по самбо, конкурс молодых художников, фестиваль культур «Вокруг света».

Директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования России Денис Аширов презентовал проведение грандиозного события – Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в марте 2024 года.

Евразийский экономический форум молодежи организован при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи, а также российского Вольного экономического общества, Международного Союза экономистов, правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

