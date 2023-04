Девять спорткомплексов с бассейнами строят в Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве строят девять спортивных комплексов с бассейнами в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2019 по 2023 год город выделил застройщикам почти 8,7 гектара земли для строительства спортивных комплексов, включающих бассейны. Договоры аренды заключены на пять — шесть лет. Сейчас возведение объектов находится на разных стадиях реализации — от проектирования до завершения строительства. Общая площадь сооружений превысит 50 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

В столице реализуется 21 спортивный масштабный инвестпроект. В городе появятся ледовые арены, бассейны, фитнес-центры, залы для игровых видов спорта и другие объекты.

«Самый крупный комплекс площадью 21 тысяча квадратных метров возводится в Некрасовке. Помимо бассейна, в нем будет ледовая площадка, зал для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, а также теннисные корты. В Раменках на месте старого здания появится четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более шести тысяч квадратных метров с площадками для занятий борьбой и боксом, а также тренажерный зал», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В Северном Бутове строят трехэтажный комплекс площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Там будет бассейн, тренажерный зал, душевые и раздевалки, комнаты для тренеров, медицинский кабинет и кафе. Комплексы с бассейнами появятся также в Зеленограде, Гольянове, Бибиреве, Внукове, Зябликове и Хорошево-Мневниках.

С 2016 года застройщикам в Москве выделяют землю без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. МаИП — особый статус, который могут получить значимые для города объекты, направленные на увеличение количества рабочих мест, развитие столичной инфраструктуры, рост инвестиций в экономику столицы. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.

