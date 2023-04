ГУУ и КалмГУ провели сетевое проектно-образовательное мероприятие

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 15 по 19 апреля 2023 года в целях реализации сетевого взаимодействия между Государственным университетом управления и Калмыцким государственным университетом имени Б.Б. Городовикова, а также в преддверии празднования Дня местного самоуправления, установленного Указом Президента РФ в 2013 году, в городе Элисте Республики Калмыкия проведены проектно-образовательные мероприятия: финал регионального конкурса «Лидеры местного самоуправления Республики Калмыкия» и профориентационные образовательные мастер-классы для студентов и преподавателей КалмГУ.

Региональный конкурс «Лидеры местного самоуправления Республики Калмыкия» разработан и организован в рамках проектной работы студентов 3 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»: Ариной Поповой, Дмитрием Жиздюком, Варварой Хрулевой, Иваном Акимовым, Айнурой Пашаевой, Максимом Марченко под руководством доцентов кафедры государственного и муниципального управления Ирины Милькиной и Байрты Убушаевой.

На заочный этап Конкурса прислано 59 заявок от учащихся школ Республики Калмыкия и обучающихся в КалмГУ в возрастных категориях от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Номинации конкурса:

— видеоролик «Лидеры местного самоуправления»;

— видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления»;

— видеоролик «Организация добрососедских отношений»;

— исследование «История местного самоуправления моей республики»;

— исследование «Самая яркая страница развития истории местного самоуправления моей республики».

Поддержку конкурса осуществляет администрация города Элисты и Яшкульского района Республики Калмыкия.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления, начальник проектно-учебной лаборатории городского развития ГУУ Ирина Милькина отметила высокий исследовательский уровень школьников и студентов Республики Калмыкия, их вовлеченность в деятельность местной администрации и желание участвовать в реализации муниципальных программ.

Ирина Милькина и Байрта Убушаева провели профориентационные мастер-классы для студентов и преподавателей КалмГУ о практиках внедрения проектного обучения в образовательный процесс и возможностях использования результатов проектного обучения для развития перспективных направлений государственного и муниципального управления.

В рамках проведённых мероприятий состоялась встреча представителей ГУУ с проректором КалмГУ Эльзой Мантаевой и преподавателями кафедры государственного и муниципального управления КалмГУ, на которой были вручены благодарственные письма от руководства ГУУ и были обсуждены проекты дальнейшего научно-образовательного сотрудничества между вузами.

Эльза Мантаева поделилась впечатлениями о результатах конкурса: «Мы рады, что конкурс «Лидеры местного самоуправления Республики Калмыкия» проходит в нашем регионе. Подобные конкурсы стимулируют молодежь к более глубокому изучению истории своей республики, а также к повышению доверия к органам местного самоуправления».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI