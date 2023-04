ГУУ заключил соглашение о сотрудничестве с Национальной ассоциацией управления проектами «СОВНЕТ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 апреля в Государственном университете управления состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Национальной ассоциацией управления проектами «СОВНЕТ». На встрече Государственный университет управления представляли проректор Александр Троицкий, проректор Артем Терпугов и заведующий кафедрой управления проектом Ирина Брикошина, Национальную ассоциацию управления проектами «СОВНЕТ» – ее Президент Александр Товб.

Подписанным соглашением были закреплены достигнутые договоренности по обеспечению взаимной поддержки и развития образовательных технологий, научно-технического, кадрового, инновационного, производственного потенциалов, решения социально-экономических проблем, подготовки и сохранения высококвалифицированных кадров в сфере проектного управления.

Также в ходе встречи был подписан договор о проведении СОВНЕТом аккредитационной экспертизы дисциплины «Основы проектного управления», изучаемой студентам образовательных программ бакалавриата всех направлений подготовки на соответствие «Требованиям IPMA к компетентности профессионалов в управлении проектами, программами и портфелями». На данный момент в России всего 10 высших учебных заведений имеют аккредитованные дисциплины в сфере проектного управления.

В качестве перспектив развития сотрудничества стороны инициировали создание на базе ГУУ и СОВНЕТа рабочей группы по разработке профессионального стандарта «Специалист по управлению проектами».

