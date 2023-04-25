График проведения торгов валютой на Московской Бирже 01.04.2023 – 30.04.2023 (с изменениями)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
05.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|CNYRUB_TOD
|CNY_TDSTMS
|CNY_TODTOM
|CNYRUB_TDS
|HKD_TDSTMS
|HKD_TODTOM
|HKDRUB_TDS
|HKDRUB_TOD
|USDCNYTDTM
|USDCNY_TOD
|USDHKDTDTM
|USDHKD_TOD
07.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|EUR_TODTOM
|EUR_TDSTMS
|EURRUB_TDB
|EURRUB_TDS
|EURUSD_TOD
|EURUSDTDTM
|EURRUB_TOD
|HKD_TDSTMS
|HKD_TODTOM
|HKDRUB_TDS
|HKDRUB_TOD
|KGS_TODTOM
|KGSRUB_TOD
|USDHKDTDTM
|USDHKD_TOD
|USDKGSTDTM
|USDKGS_TOD
|USDZARTDTM
|USDZAR_TOD
|ZAR_TDSTMS
|ZAR_TODTOM
|ZARRUB_TDS
|ZARRUB_TOD
10.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|EUR_TODTOM
|EUR_TDSTMS
|EURRUB_TDB
|EURRUB_TDS
|EURUSD_TOD
|EURUSDTDTM
|EURRUB_TOD
|HKD_TDSTMS
|HKD_TODTOM
|HKDRUB_TDS
|HKDRUB_TOD
|USDHKDTDTM
|USDHKD_TOD
|USDZARTDTM
|USDZAR_TOD
|ZAR_TDSTMS
|ZAR_TODTOM
|ZARRUB_TDS
|ZARRUB_TOD
20.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|TRY_TDSTMS
|TRY_TODTOM
|TRYRUB_TDS
|TRYRUB_TOD
|USDTRYTDTM
|USDTRY_TOD
21.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|KGS_TODTOM
|KGSRUB_TOD
|TJS_TODTOM
|TJSRUB_TOD
|TRY_TDSTMS
|TRY_TODTOM
|TRYRUB_TDS
|TRYRUB_TOD
|USDKGSTDTM
|USDKGS_TOD
|USDTJSTDTM
|USDTJS_TOD
|USDTRYTDTM
|USDTRY_TOD
|UZS_TODTOM
|UZSRUB_TOD
24.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|AMD_TODTOM
|AMDRUB_TOD
|BYN_TDSTMS
|BYN_TODTOM
|BYNRUB_TDS
|BYNRUB_TOD
|USDAMDTDTM
|USDAMD_TOD
|UZS_TODTOM
|UZSRUB_TOD
25.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|BYN_TDSTMS
|BYN_TODTOM
|BYNRUB_TDS
|BYNRUB_TOD
27.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.
|USDZARTDTM
|USDZAR_TOD
|ZAR_TDSTMS
|ZAR_TODTOM
|ZARRUB_TDS
|ZARRUB_TOD
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.