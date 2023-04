График проведения торгов валютой на Московской Бирже 01.04.2023 – 30.04.2023 (с изменениями)

Source: MIL-OSI Russian Language News

05.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

CNYRUB_TOD CNY_TDSTMS CNY_TODTOM CNYRUB_TDS HKD_TDSTMS HKD_TODTOM HKDRUB_TDS HKDRUB_TOD USDCNYTDTM USDCNY_TOD USDHKDTDTM USDHKD_TOD

07.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

EUR_TODTOM EUR_TDSTMS EURRUB_TDB EURRUB_TDS EURUSD_TOD EURUSDTDTM EURRUB_TOD HKD_TDSTMS HKD_TODTOM HKDRUB_TDS HKDRUB_TOD KGS_TODTOM KGSRUB_TOD USDHKDTDTM USDHKD_TOD USDKGSTDTM USDKGS_TOD USDZARTDTM USDZAR_TOD ZAR_TDSTMS ZAR_TODTOM ZARRUB_TDS ZARRUB_TOD

10.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

EUR_TODTOM EUR_TDSTMS EURRUB_TDB EURRUB_TDS EURUSD_TOD EURUSDTDTM EURRUB_TOD HKD_TDSTMS HKD_TODTOM HKDRUB_TDS HKDRUB_TOD USDHKDTDTM USDHKD_TOD USDZARTDTM USDZAR_TOD ZAR_TDSTMS ZAR_TODTOM ZARRUB_TDS ZARRUB_TOD

20.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

TRY_TDSTMS TRY_TODTOM TRYRUB_TDS TRYRUB_TOD USDTRYTDTM USDTRY_TOD

21.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

KGS_TODTOM KGSRUB_TOD TJS_TODTOM TJSRUB_TOD TRY_TDSTMS TRY_TODTOM TRYRUB_TDS TRYRUB_TOD USDKGSTDTM USDKGS_TOD USDTJSTDTM USDTJS_TOD USDTRYTDTM USDTRY_TOD UZS_TODTOM UZSRUB_TOD

24.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

AMD_TODTOM AMDRUB_TOD BYN_TDSTMS BYN_TODTOM BYNRUB_TDS BYNRUB_TOD USDAMDTDTM USDAMD_TOD UZS_TODTOM UZSRUB_TOD

25.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

BYN_TDSTMS BYN_TODTOM BYNRUB_TDS BYNRUB_TOD

27.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:

– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга

– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.

Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

USDZARTDTM USDZAR_TOD ZAR_TDSTMS ZAR_TODTOM ZARRUB_TDS ZARRUB_TOD

