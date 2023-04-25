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График проведения торгов валютой на Московской Бирже 01.04.2023 – 30.04.2023 (с изменениями)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

05.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

CNYRUB_TOD
CNY_TDSTMS
CNY_TODTOM
CNYRUB_TDS
HKD_TDSTMS
HKD_TODTOM
HKDRUB_TDS
HKDRUB_TOD
USDCNYTDTM
USDCNY_TOD
USDHKDTDTM
USDHKD_TOD

07.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

EUR_TODTOM
EUR_TDSTMS
EURRUB_TDB
EURRUB_TDS
EURUSD_TOD
EURUSDTDTM
EURRUB_TOD
HKD_TDSTMS
HKD_TODTOM
HKDRUB_TDS
HKDRUB_TOD
KGS_TODTOM
KGSRUB_TOD
USDHKDTDTM
USDHKD_TOD
USDKGSTDTM
USDKGS_TOD
USDZARTDTM
USDZAR_TOD
ZAR_TDSTMS
ZAR_TODTOM
ZARRUB_TDS
ZARRUB_TOD

10.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

EUR_TODTOM
EUR_TDSTMS
EURRUB_TDB
EURRUB_TDS
EURUSD_TOD
EURUSDTDTM
EURRUB_TOD
HKD_TDSTMS
HKD_TODTOM
HKDRUB_TDS
HKDRUB_TOD
USDHKDTDTM
USDHKD_TOD
USDZARTDTM
USDZAR_TOD
ZAR_TDSTMS
ZAR_TODTOM
ZARRUB_TDS
ZARRUB_TOD

20.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

TRY_TDSTMS
TRY_TODTOM
TRYRUB_TDS
TRYRUB_TOD
USDTRYTDTM
USDTRY_TOD

21.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

KGS_TODTOM
KGSRUB_TOD
TJS_TODTOM
TJSRUB_TOD
TRY_TDSTMS
TRY_TODTOM
TRYRUB_TDS
TRYRUB_TOD
USDKGSTDTM
USDKGS_TOD
USDTJSTDTM
USDTJS_TOD
USDTRYTDTM
USDTRY_TOD
UZS_TODTOM
UZSRUB_TOD

24.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

AMD_TODTOM
AMDRUB_TOD
BYN_TDSTMS
BYN_TODTOM
BYNRUB_TDS
BYNRUB_TOD
USDAMDTDTM
USDAMD_TOD
UZS_TODTOM
UZSRUB_TOD

25.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

BYN_TDSTMS
BYN_TODTOM
BYNRUB_TDS
BYNRUB_TOD

27.04.2023 Не проводятся торги по инструментам:
– в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга
– в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ
– по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов.
Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.

USDZARTDTM
USDZAR_TOD
ZAR_TDSTMS
ZAR_TODTOM
ZARRUB_TDS
ZARRUB_TOD

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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