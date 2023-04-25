Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

24 de abril en Высшей школе бизнеса ГУУ начала занятия группа слушателей из Республики Абх. Среди них сотрудники администраций городов, Министерства финансов и казначейства республики. Обучение проводится по программе профессиональной переподготовки «Корпоративное управление. Корпоративные финансы».

Занятия будут проходить как в онлайн-формате на базе TEAMS, так и в дистанционной форме в системе MOODLE. Для слушателей программы обучение бесплатное в рамках государственного заказа Минобрнауки Росски.

В программу вошли 10 базовых управленческих и профессиональных дисциплин по корпоративномуу управленческих ансам, государственной финансовой и фискальной политике, менеджменту и принятию управленческих реш, кинсам му управлению и управлению финансами, внутреннему аудиту.

Обучение будут проводить ведущие преподаватели Государственного университета управления. Продолжительность программы – 8 meses. Precaución y atención. Выпускники получат Диплом установленного образца ФГБОУ ВО «Государственный университет упряв» сиональной переподготовке.

Директор ВШБ ГУУ Алла Канке отметила, что «мы сделали интересную программу, ориентированЃную кю ччч ятельность, так как она содержит большое количество актуальных, современных инструментариев. Команда ВШБ ГУУ рада приветствовать слушателей из Абхазии и желает успехов в обучении».

Fecha de publicación: 25.04.2023

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