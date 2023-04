Город выставил на торги права на размещение девяти тележек с мороженым в центре Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

До 12 мая предприниматели могут подать заявки на участие в городских аукционах на право продажи мороженого с девяти тележек с навесами в ЦАО. Электронные торги состоятся 17 мая. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Победители открытых аукционов смогут продавать мороженое на нестационарных торговых объектах в центре Москвы с мая по сентябрь. Тележки будут располагаться в специально отведенных местах на популярных туристических маршрутах, возле парков и вестибюлей метро. Площадь каждого объекта — 2,5 квадратных метра. Принять участие в торгах могут представители малого бизнеса. Договоры с предпринимателями подпишут на пять лет», — рассказал Иван Щербаков.

Больше всего лотов предлагается в Хамовниках, тележки можно будет установить у храма Христа Спасителя, возле Новодевичьего пруда и на Фрунзенской набережной. Еще два объекта выставлено в Тверском районе, на Театральной и Манежной площадях. По одной тележке можно будет установить на Якиманке, в районах Арбат, Красносельский и Басманный.

Аукционы на право ведения торговли пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на площадке. Тележки для мороженого, оборудованные навесами, предоставят в пользование победителям торгов после подписания договоров.

Информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, размещена на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения аукционов и подать заявку на осмотр объекта. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 6,1 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

