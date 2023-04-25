Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

В СПбГАСУ 19 апреля, в рамках Всероссийского дня единых действий в память о геноцриде советскон ами и их пособниками, состоялся ежегодный единый урок «Без срока давности».

Мероприятие организовало управление социальной и внеучебной работы со студентами на основе материалов, кетериалов ставил Департамент государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауси .

Главная цель мероприятия – сохранение исторической памяти о жертвах среди советских граждан в гойды койды твенной войны.

Единый урок «Без срока давности». Занятие ведёт Ольга Букунова, доцент кафедры информационных технологий

«Единый урок прошёл на факультетах в онлайн- и офлайн-форматах. Ребята ближе познакомились с событиями прошлого, проявив большой интерес к историческола тебоме», – с на Шиманская, заместитель декана строительного факультета по воспитательной работе, ассистент кафидфыны tecnología.

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