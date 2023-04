В парке «Яуза» начали обустраивать новые экомаршруты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в парке «Яуза», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей — парка “Яуза”, все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. Запланированы работы еще на четырех участках, на двух — вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда — они уже начались, сейчас там ведется обустройство экомаршрутов общей протяженностью более 1,6 километра», — рассказал он.

В районе водоема и вдоль Яузы уже демонтировали старые деревянные настилы и подготовили свайное основание и металлокаркас будущих экотроп. Сейчас специалисты формируют конструктив и монтируют стойки для ограждений и специальную террасную доску.

Петр Бирюков отметил, что экотропа пройдет вдоль левого берега реки Яузы со стороны Олонецкого проезда, маршрут свяжут с единым пешеходным пространством парка. Для этого, в частности, на другой берег перекинут три мостика. Со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода сделают видовую площадку с качелями. Экотропы оборудуют архитектурной подсветкой с возможностью регулирования уровня яркости в зависимости от времени года.

Еще один экомаршрут появится вокруг пруда — биоплато, местами он пройдет вдоль берега, частично — непосредственно над водой. В него интегрируют две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров.

Экотропы станут одним из четырех тематических маршрутов, которые создают вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки. Они позволят посетителям ближе познакомиться с местной природой.

