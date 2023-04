Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Мероприятия начались с установлением в городе постоянной положительной температуры. Разметку планируется нанести более чем на четырех тысячах дорожных объектов. Общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров. В работе используют долговечные пластичные материалы.

«Городские службы обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы будут проводиться преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволит избежать длительных ограничений движения», — рассказал Петр Бирюков.

Специалисты нанесут более 78 тысяч стрелок направления движения, 23 тысячи наземных пешеходных переходов, более девяти тысяч знаков «Осторожно, дети», около 300 разметок типа «вафельница». Также обновят разметку возле 11 тысяч остановок общественного транспорта, линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI