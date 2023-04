В ГУУ состоялся межвузовский хакатон «Технологии городского развития»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 19 по 21 апреля 2023 года в Государственном университете управления состоялся хакатон «Технологии городского развития» в рамках III Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии». В мероприятии приняло участие более 80 студентов 2 и 3 курса различных направлений подготовки из ГУУ, РУТ (МИИТ), НИУ МЭИ, РТУ МИРЭА и МИТУ-МАСИ.

Целью хакатона стало решение управленческих задач от бизнес-партнёров, в числе которых выступили проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России, ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства», Главное контрольное управление города Москвы, администрация поселения Кокошкино в городе Москве, Агентство развития Мончегорска, Центр муниципальной экономики (ЦНИС), Госкорпорация «Росатом», РАСУ, DPD, OZON, ARKASIL, АНО «Российская система качества» для развития профессиональных компетенций студентов и стимулирования интереса молодёжи к разработке и участию в реализации городских программ и проектов.

В организационный комитет конкурса вошли представители Управления акселерационных программ и проектного обучения ГУУ и преподаватели кафедр ГУУ: Владислав Показаньев, Ирина Милькина, Алексей Чегодаев, Наталья Гегедюш, Екатерина Курбатова, Анастасия Лобачёва, Артём Меренков, Дарья Жадобина. Работать с командами также помогали студенты 1 и 2 курса ОП «Государственное и муниципальное управление» и 4 курса ОП «Урбанистика и управление городом», которые все три дня работали с командами в качестве фасилитаторов.

Особенностью мероприятия стал оригинальный подход в формировании мульткомпетентностных межвузовских команд, обладающих навыками в области экономики, управления в различных отраслях, управления проектами и персоналом, рекламы и связи с общественностью, урбанистики и архитектуры, энергетики, информационных технологий, прикладной математики, гостиничного и ресторанного бизнеса, юриспруденции. Кроме того, участники команд изначально были не знакомы друг с другом, познакомились и сплотились в процессе работы над проектами в течение этих трёх дней.

На хакатоне команды не только работали над реальными проблемными кейсами от партнёров, но и участвовали в образовательных мастер-классах, помогающих участникам познакомиться друг с другом и сформировать команды, задать уточняющие вопросы партнёрам и презентовать свои проекты.

В последний день хакатона участники представили свои проекты экспертному жюри, состоящему из представителей партнёров мероприятия.

Победителем хакатона (Диплом I степени) стала команда, работавшая над кейсом от компании OZON о повышении привлекательности онлайн-покупки туров, в составе:

Екатерина Козырева (ГУУ, ОП «Менеджмент в спорте и фитнес-индустрии»); Мария Ларшина (ГУУ, ОП «Управление проектом»); Дарья Мальцева (ГУУ, ОП «Социология»); Улкар Мамедова (МИРЭА, ОП «Экономика»).

Также дипломы получили следующие команды.

Диплом II степени – команда, работавшая с кейсом от ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» (МАЦ) в составе:

Макар Аганичев (ГУУ, ОП «Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью»); Анастасия Алехина (ГУУ, ОП «Прикладная информатика»); Мария Артамонова (ГУУ, ОП «Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса») Екатерина Дорошкевич (ГУУ, ОП «Управление персоналом»); Тамара Евсеева (РУТ, Специальность «Эксплуатация железных дорог», специализация «Транспортный бизнес и логистика») Артём Карапетян (ГУУ, ОП «Инноватика»); Марина Французова (МЭИ, ОП «Управление качеством»).

Диплом III степени – команда, работавшая с кейсом от АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ):

Глеб Гантов (РУТ, специальность «Эксплуатация железных дорог», специализация Транспортный бизнес и логистика); Екатерина Коневцева (ГУУ, ОП «Маркетинг»); Екатерина Максимовская (МИРЭА, ОП «Экономика»); Надежда Ситнова (ГУУ, ОП «Управление автомобильным бизнесом»); Екатерина Сорокина (МИТУ-МАСИ, «Архитектура»); Дмитрий Эмирзиади (ГУУ, ОП «Менеджмент в кино и телевидении»).

Партнёры хакатона наградили участников памятными призами, в том числе, проектный офис «Чистый воздух» предложил некоторым участникам пройти у них практику, госкорпорация «Росатом» пригласила участников посетить первую атомную станцию в Обнинске; команды, работавшие с кейсами РАСУ, ДПД и ARKASIL награждены правом бесплатной публикации (индивидуальной либо групповой) в журнале «Сила систем».

