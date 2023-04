В ГУУ прошла IV Всероссийская научно-практическая конференция «Управление проектами: карьера и бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

21 апреля в Государственном университете управления прошла IV Всероссийская научно-практическая конференция «Управление проектами: карьера и бизнес».

С приветственными словами выступили Президент Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Александр Товб и проректор ГУУ Артем Терпугов, которые отметили особую актуальность использования проектно-ориентированного подхода, как на государственном уровне – уровне национальных и федеральных проектов, так и в бизнес-среде.

На пленарной сессии консультант отдела сопровождения реализации национальных проектов в сфере здравоохранения Департамента проектной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации Маргарита Кравцова, сооснователь и СЕО проекта PetyPot – стартапа на стыке производства и IT –Тамара Савченко и руководитель проектов АО «Сбербанк Лизинг», член правления Young Crew IPMA Russia Андрей Миронов рассказали о лучших практиках реализации проектов, проблемах и возможностях, с которыми можно столкнуться при управлении проектами.

В ходе работы приглашенные эксперты, представители власти и заслуженные профессионалы в сфере проектного менеджмента представили результаты своих научных исследований и практической деятельности по таким направлениям как: проектное управление в системе высшего образования, применение проектного управления на уровне государственной и муниципальной власти, формирование проектной культуры в организациях, лучшие практики и проблемы управления проектами в новой реальности, предпринимательство в условиях турбулентности, рецепты успеха стартап проектов.

Участники конференции обсудили практические аспекты реализации проектов в медицинских организациях, опыт реализации стартап-проектов, успешных проектов создания и развития бизнеса, особенности подготовки руководителей проектов в высших учебных заведениях, современные тенденции развития проектного управления.

Отдельное обсуждение вызвал опыт реализации акселерационной программы в Государственном университете управления в октябре-декабре 2022 года. Участие студентов в акселерационной программе позволило им развить свои навыки в области продуктового подхода, использования инструментов и методов управления проектной деятельностью, проведения анализа целевой аудитории, продвижения продукта проекта.

После пленарной сессии прошли секционные заседания, на которых студенты обменялись опытом реализации проектов и определили направления своего профессионального развития. Всего в конференции приняли участие более 150 человек.

По результатам конференции было анонсировано подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным университетом управления и Национальной ассоциацией управления проектами «СОВНЕТ».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI