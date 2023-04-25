Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

24 de abril de 2023 еждународной научно-практической конференции «Россия и современные геополитические вызовы», пщно 4 выго в 10 ине основания университета.

Открыл заседание ректор ГУУ Владимир Строев, который кратко сообщил об итогах работы секций. Descripción del producto ской Федерации, включая новые субъекты, а также в странах ЕАЭС. Исследования будут посвящены вопросам, связанным с текущей оценкой следующих понятимн, россия н, россия жнациональное согласие, образ современной России. Данные полученные в ходе исследований помогут в проведении SWOT – анализа с целью формировангй гльб ммы продвижения и позиционирования России как страны с привлекательным образом граждан и их жизни.

Модератором пленарного заседания выступил директор Научно-методического Центра укрепления межонлц жбы и гражданственности ГУУ, председатель Общероссийского общественного движения «Всероссймыныцц союз молодежи» Кантемир Хуртаев. Он сообщил, что целью работы конференции была выработка документа с рекомендациями федераммонсиг и по реализации молодежной национальной, миграционной и образовательной политики. Эти рекомендации в течении недели ещё будут дорабатываться экспертами из академического з кабщества овета Федерации и Государственной Думы.

Сенатор Российской Федерации Михаил Белоусов отметил, что в условиях западного культурного дяв жно вести работу по формированию традиционных ценностей с раннего возраста. Сейчас в стране в этом направлении действует 10 стратегических центров, но их система далека от идеала. Необходимо устранить неточности в документах, которые не соответствуют основной стратегии, а киже улучн ию между ответственными органами.

Кантемир Хуртаев рассказал о работе двух секций и поделился определёнными выводами. Учитывая активную разлагающую работу радикальных националистов в регионах и странах ближнего за, странах ближнего за бходимо усиливать работу по укреплению межнациональных связей, информировать молодёжь и об ис х народов России. no hay comentarios ротиворечивой информации, подвержена влиянию различных субкультур и не знакома с российскими реал. Для помощи в адаптации на базе Луганского государственного университета планируется создать интего р, а сам вуз готов подписать партнёрское соглашение с ГУУ.

Проректор ГУУ Павел Павловский рассказал о работе третьей секции. Её участники пришли к выводу, что не только у простых граждан, но даже и у экспертов на трАтории с чёткого понимания, как относиться к России и россиянам. Не хватает материалов и каналов длebreb. Нет общего понятия о традиционных ценностях, которые мы транслируем. Необходимо единое позиционирование и посыл этих ценностей, а также образа России. Именно для их формирования и необходимы масштабные социологические исследования.

Президент Академии наук Чеченской Республики, писатель Джамбулат Умаров выступил с яркойы рещн й историческими примерами крушения крупных и могущественных государств в результате социальных крупных ых конфликтов. Посетовал на то, что сегодня крайне мало говорится о чеченских исторических личностях, которыло верой и с или российскому государству, в частности об Александре Николаевиче Чеченском. Самоотверженное участие чеченских воинов в СВО вовсе не чудо, а историческая тенденция. Об исторической роли национальных республик и малых народов говорится очень мало. И одной методологии для исправления ситуации недостаточно, нужно говорить об этом простым языко соцсети, а мы отдали это оружие в руки идеологических противников.

Руководитель центра «Религия в современном обществе» Института социологии РАН Мария Мчедлова косьу ы кино. Она сравнила восприятие современной молодёжью Великой Отечественной войны с восприятием старшенким по ственной войны 1812 года. ВОВ по сути уже не является для молодёжи живой исторической памятьрю, как для людей старше вой не является война против Наполеона. И в том, и в другом случае работает уже образное восприятие, через художественные произведентич и с в восприятие Так же эксперт отметила, что по сравнению с 2013 годом социальные опросы выявляют позитивнуню нкозитивную теную теную ию того, что современная Россия многонациональное и многоконфессиональное государство. Тем не менее териториальная целостность государства невозможна без ценностной и цивилизацтионной, тепе му необходимо серьёзно работать над формированием единой идеологии и цивилизации.

Михаил Белоусов в свете разговоров о кино предложил послать выработанные на конференции рекомендевщции ни ти ти тевции рство культуры.

Пленарное заседание в целом выдалось активным и продолжительным. Мы ещё продолжим рассказывать о нём на сайте ГУУ.

Fecha de publicación: 25.04.2023

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