В ГУУ выдвинули инициативу создания адаптационных центров для трудовых мигрантов в государствах ЕАЭС

24 апреля 2023 года в зале Учёного совета Государственного университета управления состоялось пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Россия и современные геополитические вызовы», приуроченной к 104 годовщине основания университета. Одним из его итогов стало включение в итоговый документ предложения о проведении масштабного социологического исследования, о чём мы уже рассказывали у нас на сайте.

Другим важным итогом конференции стала выработка рекомендаций Федеральному агентству по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и Федеральному агентству по делам национальностей по созданию сети адаптационных центров в государствах ЕАЭС и Узбекистане на базе университетов, входящих в структуру Евразийского сетевого университета (ЕСУ). При этом отмечена необходимость обеспечить приток мигрантов в эти образовательные центры посредством работы с диаспорой и инфлюенсерами (блогерами) из числа представителей данных народов. Чтобы исключить факты недобросовестного предоставления адаптационных сертификатов, рекомендовано организовать видео-фиксацию процесса сдачи экзаменов на получения сертификатов на местах.

Модератором пленарного заседания выступил директор Научно-методического Центра укрепления межнациональной дружбы и гражданственности ГУУ, председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи» Кантемир Хуртаев, который и рассказал о разработанных рекомендациях. Ректор ГУУ Владимир Строев тут же попросил подготовить это предложение для его презентации на XIII Евразийском экономическом форуме молодёжи, который пройдёт в Екатеринбурге 24-28 апреля.

Среди других рекомендаций Кантемир Хуртаев назвал предложение создать на базе ЕСУ центр изучения информационных войн и гибридных конфликтов.

Проректор Межрегионального института экономики и права при МПА ЕАЭС Елена Ланина участвовала в конференции в онлайн-формате. Она говорила о необходимости создать общую социокультурную среду в странах ЕАЭС. Это можно делать уже на существующих платформах, таких как Евразийский сетевой университет. Необходимо чтобы управленцы в этих странах имели российское образование, пусть даже в виде переподготовки или ДПО. Это поможет автоматически продвигать наши ценности и позитивный образ России. Сегодня Россия, к сожалению, опаздывает с продвижением своей идеологии.

Доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло сделал доклад «О подготовке кадров в сфере противодействия информационным и гибридным войнам», кратким выводом из которого можно назвать мысль о том, что даже средняя система со средними специалистами в перспективе будет иметь преимущество над массой пусть даже весьма талантливых, но разрозненных одиночек.

Заместитель директора Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева представила собравшимся наглядный рейтинг дружественности стран СНГ за 2022 год. На первом месте ожидаемо Белоруссия, но и там обнаружились проблемы по коммуникациям НКО. За год недружественность в целом повысилась. Идеи евразийства понятны только в РФ и Казахстане, для остальных их нужно чётче позиционировать. Было отмечено, что в России очень мало медиа, ориентированных на другие страны. Мы не работаем с научным и экспертным сообществом. Нет общих праздников, кроме 9 мая. Всё это нужно исправлять. С точки зрения Валентины Комлевой назрела необходимость новой регионализация постсоветского пространства.

Профессор кафедры государственного управления и политических технологий института государственного управления и права ГУУ, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир Волох рассказал о криминальной статистике среди мигрантов. Он признал, что пресекать их преступления нужно самым серьёзным образом, однако не стоит излишне драматизировать ситуацию, ведь они совершают только 2% преступлений от общей массы. Исправить статистику поможет совершенствование миграционной политики России, а для этого в свою очередь будет полезным создание центров адаптации мигрантов по месту основного жительства.

В итоге можно сделать уверенный вывод, что конференция «Россия и современные геополитические вызовы» в ГУУ прошла весьма активно и плодотворно. Её инициатором выступил Научно-методический Центр укрепления гражданственности и межнациональной дружбы Государственного университета управления. Соорганизаторами конференции были Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке Администрации Президента РФ.

