Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Уважаемые клиенты,

Тестовый полигон срочного рынка Т1 обновлен до версии 7.12.

Список ключевых изменений:

Ver versión 7.12 en Срочном рынке планируется запуск новых производных инструментов – европейсльх преьх ных опционов на валюту. На первом этапе опционы на валюту будут запускаться на платформе и опционной модели (прайсионг) существующих в системе опционов на акции, ввода каких-либо дополнительный параметров не планируется

Для тестирования новых опционов на валюту на полигоне заведены следующие опционные серии:

Eu-25.05.23os_spot

Eu-11.05.23os_spot

Eu-6.23os_spot

Eu-5.23os_spot

Si-25.05.23os_spot

Si-11.05.23os_spot

Si-6.23os_spot

Si-5.23os_spot

Funciones de integración y API: CGate, FAST, SIMBA. Изменения в отчете multilegf04_XXYY.csv. Изменения в терминале срочного рынка.

Полный состав изменений приведён в приложенном файле.

Дистрибутивы, схемы и документация будут доступны в ближайшее время по ссылкам:

http://ftp.moex.com/pub/Terminals/Spectra/Test/http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/http://ftp.moex.com/pub/OTC/RFS_IQS/test/http://ftp.moex.com/pub/FIX/Spectra/test/http://ftp.moex.com/pub/TWIME/Test/http://ftp.moex.com/pub/FAST/Spectra/test/http://ftp.moex.com/pub/SIMBA/Spectra/test/

Дата запуска в промышленную эксплуатацию – 05.06.2023 г. Функционал премиальных опционов на валютные пары будет внедрен в режиме технической готовностио, схнической готовности, схкуностиы струментов будет осуществлен позже по мере готовности участников.Напоминаем, что в периог 25.04.2023 – 27.04.2023 a. на тестовом полигоне срочного рынка Т1 планируется тестирование изменения привурузки коллатеральнкного инс фьючерсам на курс юань-рубль (подробности см. https://www.moex.com/n55691/?nt=107).

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