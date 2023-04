24.04.2023 Ustawa o obronie Ojczyzny – rok ważnych zmian

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

24 kwietnia br. w Akademii Sztuki Wojennej, Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim otworzyli konferencję ph. „Rok od ustawy o obronie Ojczyzny – Rok ważnych zmian”.

„Armia, silna armia jest zarówno oznaką, jak i gwarancją uzyskania tego wszystkiego – statusu i pozycji społecznej. Dlatego ten plan, który został zawarty w ustawie o obronie Ojczyzny jest planem odnoszącym się nie tylko do sił zbrojnych, ale także do sytuacji naszego kraju, do tego wszystkiego, co będzie określało jej los – jej los w czasach niepewnych, w czasach nowych. Miejmy nadzieję, że ten czas się skończy, że to nie jest jakaś długa epoka. Ale tego nie wiemy. Musimy być gotowi na wszystko”

– zaznaczył Jarosław Kaczyński, były Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Mówiąc o rozbudowie i wzmacnianiu Wojska Polskiego premier Jarosław Kaczyński podziękował wicepremierowi M. Błaszczakowi za dotychczas wprowadzone zmiany w wojsku.

„Jestem ogromnie wdzięczny premierowi Błaszczakowi, że podjął się tego zadania. Mówię o całym zadaniu, odnoszącym się do wszystkich aspektów, ale także tego najtrudniejszego do przeprowadzenia [zmian]. Za nami przecież dziesięciolecia, w których sądzono, że wojna, przynajmniej ta wojna w klasycznym sensie, to przeszłość i coś niemożliwego – niemożliwego w każdym razie w tym miejscu Europy, jako coś, do czego nie musimy się przygotowywać. Wiemy dzisiaj, że rację mieli ci nieliczni, którzy mówili, że jest zupełnie inaczej. Ale od tej wiedzy, do zmiany postaw, w szczególności młodego pokolenia jest długa droga”

– powiedział. Wicepremier M. Błaszczak otwierając wystąpienie zaznaczył, że zmiana przepisów i wprowadzenie nowej ustawy dały podstawę do modernizacji Wojska Polskiego.

“Ustawa o obronie Ojczyny dając nam mechanizm finansowania procesów modernizacyjnych umożliwia nam przyśpieszenie wszystkich tych działań i podjęcie ich w dużo większej skali. Efekty to chociażby to wszystko, co zamówiliśmy w Korei Południowej, a więc czołgi K2, armatohaubice K9, samoloty FA-50. Ten sprzęt już jest w Wojsku Polskim. W tym roku trafią kolejne egzemplarze armatoahaubic, czołgów. W tym roku na wyposażenie Sił Powietrznych trafią pierwsze samoloty FA-50. To jest nowoczesny sprzęt, kompatybilny ze sprzętem, który dotychczas jest w posiadaniu Wojska Polskiego. Jest to sprzęt kompatybilny ze sprzętem amerykańskim, przykład FA-50”

– mówił szef MON.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wojna na Ukrainie wciąż trwa. Tylko poprzez silne Wojsko Polskie będziemy mogli odstraszyć agresora. Dzięki ustawie wprowadzony został nowy sposób rekrutacji do Wojska Polskiego. Jesteśmy aktywni. (…) Ważna jest również broń. Wojsko Polskie musi być wyposażone w bardzo nowoczesną broń. Chcę podkreślić, że odkąd Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę, od 2015 roku, podejmujemy szereg działań ukierunkowanych na modernizację techniczną Wojska Polskiego”

– podkreślił na konferencji wicepremier Błaszczak. Podczas konferencji poruszone były tematy związane ze zwiększeniem finansowania SZ RP, usprawnieniem procesu rekrutacji, modernizacją techniczną i rolą polskiego przemysłu obronnego w tym zakresie, rozwojem jednostek Wojska Polskiego oraz cyberbezpieczeństwem.

Wiceprezes Rady Ministrów podczas swojego wystąpienia podkreślił, że przy wzmacnianiu Wojska Polskiego wyciągane są wnioski z wojny na Ukrainie.

„Jesteśmy pragmatyczni. Podchodzimy realistycznie do wymagań, jakie stawia pole walki, ale też przewartościowujemy to wszystko, co było wcześniej czerpiąc doświadczenia z wojny na Ukrainie. (…) Mamy możliwości konfrontacji naszych oczekiwań z rzeczywistością jaka dzieje się na Ukrainie. I w związku z tym wyciągamy wnioski jak najbardziej praktyczne”

– powiedział. Konflikt na Ukrainie jasno pokazał, że nowoczesna armia nie może efektywnie funkcjonować bez nowoczesnych rozwiązań prawnych. Ustawa o obronie Ojczyzny nie tylko porządkuje dotychczas rozproszony system prawny, ale również daje podstawę do formułowania długofalowych planów rozwoju SZ RP. Dzięki ustawie planowanie zostało osadzone w przejrzystym i efektywnym systemie finansowania, który zapewni Wojsku Polskiemu stabilność i komfort funkcjonowania na wiele lat.>>> GALERIA – Konferencja „Rok od ustawy o obronie Ojczyzny – Rok ważnych zmian”

