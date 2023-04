24.04.2023 Rekordowe obniżki podatków – to więcej pieniędzy w portfelach obywatelii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Od 2015 roku rząd wprowadził wiele korzystnych rozwiązań podatkowych. Korzystają na tym wszyscy Polacy, którzy otrzymują zwroty pieniędzy przy rozliczaniu PIT-ów za ubiegły rok. Obniżyliśmy podatek dochodowy z 17 proc. hacer 12 procesos. Jednocześnie podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. EUR oraz prog podatkowy z nieco ponad 85 tys. zł do 120 tys. EUR Dzięki naszym działaniom niższe podatki zapłaciło 20 mln podatników. W sumie 18 mld zł trafi z powrotem do obywateli.

Więcej pieniędzy w portfelach Polonia

Zdecydowana większość obywateli odczuwa korzyści z nowych rozwiązań podatkowych. System jest bardziej przejrzysty, a dzięki nowym stawkom oraz progom dochodowym jeszcze więcej pieniędzy zostaje w portfelach Polek i Polaków.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości równa się niskie podatki. Najlepszym potwierdzeniem są zwroty podatków, które dzisiaj trafiają na konta Polaków. Nigdy w historii III Rzeczpospolitej w okresie rozliczeń nie było takich zwrotów podatkowych. To niech będzie najlepszy dowód tego, jaka jest polityka podatkowa rządu – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Dwukrotnie obniżyliśmy stawki podatku dochodowego – w październiku 2019 z 18% do 17%, a od stycznia 2022 r. obowiązuje stawka 12%.

Dodatkowo podnieśliśmy kwotę wolną od podatku z 3091 zł do 30 tys. EUR Oznacza to, że każdy obywatel nie płaci podatku PIT do wyższej kwoty. Dzięki tej zmianie podatnicy nie płacą podatku PIT, jeżeli uzyskują wynagrodzenie lub emeryturę do 2500 zł miesięcznie.

Desde 2022 r. obowiązuje nowy próg dochodowy. Podnieśliśmy go z nieco ponad 85 tys. zł do 120 tys. EUR Do tej kwoty obowiązuje 12 proc. PIT, a dopiero po przekroczeniu wyższego progu płaci się 32% podatek.

Zerowy PIT – zwolniliśmy z podatku dochodowego: osoby przed 26. rokiem życia, powracających do kraju, rodziny 4+ oraz pracujących seniorów. Całkowity brak PIT dotyczy zarobków do 85 528 zł.

Wprowadziliśmy preferenciajne rozliczanie dochodów przez samotnych rodziców. Dzięki temu rodzic samotnie wychowujący dziecko nie płaci podatku do 60 tys. EUR

Obowiązują liczne ulgi podatkowe dla podatników PIT i CIT – ulga na działalność badawczo-rozwojową, ulga na prototypy, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję, ulga na sponsoringową, ulga na innowacyjnywch pracownikówą.

– Poprawiliśmy los szeroko rozumianej klasy średniej. Poprawiliśmy ich wynagrodzenia netto. Podnieśliśmy również – pierwszy raz od parunastu lat – koszty uzyskania przychodów. Mamy wyższe wynagrodzenia netto, przy niższych stawkach podatkowych, a więc niższe podatki. Zwłaszcza ten, który interesuje najbardziej wszystkich obywateli – podatek PIT – powiedział szef polskiego rządu.

Rekordowe zwroty podatku za ubiegły rok

Skutkiem obniżki podatków i wprowadzonych przez nas rozwiązań są rekordowe zwroty pieniędzy przy rozliczaniu PIT za 2022 rok. Co najmniej 15 mln Polaków otrzyma zwrot podatku na kwotę około 18 mld zł. Dotychczas podatnicy złożyli już ponad 11 mln deklaracji, a większość wpłynęła elektronicznie, głównie za pomocą Twój e-PIT.

– Nasza polityka – to niskie podatki dla rodzin, dla obywateli i dla wszystkich Polaków oraz uczciwe opodatkowanie międzynarodowych korporacji. Para zrobiliśmy i stamtąd mamy środki na politykę społeczną, na politykę infrastrukturalną i na politykę w zakresie bezpieczeństwa. I właśnie na niskie podatki – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki.

