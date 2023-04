24.04.2023 Ministro Zbigniew Rau uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wśród głównych tematów spotkania znalazły się inwazja Rosji na Ukrainę oraz wdrażanie „Unijnego planu działania w sprawie geopolitycznych konsekwencji agresji Rosji przeciwko Ukrainie” (współpraca z państwami trzecimi). Szefowie dyplomacji państw UE spotkali się także z ministrem spraw zagranicznych Gruzji Ilią Darchiashvilim.

W diskusji nt. rosyjskiej napaści ministro Zbigniew Rau podkreślił, że Ukraina wciąż ma szansę pokonać najeźdźcę. Ponadto poprał ukraiński wniosek o rozszerzenie zakresu współpracy między Ukrainą a Centrum Satelitarnym UE. – Polska kontynuuje wsparcie militarne Ukrainy. Przekazaliśmy myśliwce MiG-29 licząc, że ten krok zachęci pozostałe państwa członkowskie do dostarczenia Ukrainie nowoczesnych samolotów bojowych. Konieczne jest także zwiększenie budżetu Misji Wsparcia Wojskowego UE dla Ukrainy – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Ministro zwrócił także uwagę, że konsekwentnie należy podkreślać europejską i transatlantycką przyszłość Ucrania. Wezwał ponadto do przyjęcia kolejnych sankcji (w tym wobec Białorusi) oraz ścisłego egzekwowania tych już przyjętych. Potępił proceder porwań przez Rosję ukraińskich dzieci i ich rusyfikacji. – Wszystkie uprowadzone dzieci powinny wrócić do swoich domów. Polska wraz z Komisją Europejską pracuje nad wsparciem Ukrainy w tym zakresie. – ministro dodał. Ministro Rau podkreślił także, że nikt nie powinien poszukiwać formuły pokojowej, zanim sama Ukraina nie zdecyduje się usiąść przy stole negocjacyjnym.

W dyskusji o wdrażaniu „Unijnego planu działania w sprawie geopolitycznych konsekwencji agresji Rosji przeciwko Ukrainie” (współpraca z państwami trzecimi) szef polskiej dyplomacji podkreśliĂ, że konieczne jest skuteczziałanejie przejie na całym świecie kłamliwej narracji. Należy w tym celu wykorzystać jednolite przesłanie Unii Europejskiej i państw członkowskich wobec krajów trzecich. Pozytywnie ocenił strategię działań UE w odniesieniu do pilotażowych krajów trzecich, czyli Brazylii, Kazachstanu, Nigerii i Chile.

Podczas spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych Gruzji, szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Polska podtrzymuje generalne wsparcie dla procesu akcesji Gruzji do UE. – Jesteśmy przekonani, że Gruzji należy przyznać status kraju kandydującego, gdy tylko spełni dwanaście warunków zdefiniowanych w opinii Komisji Europejskiej z czerwca 2022 r. – podkreślił.

Minister Rau zwrócił uwagę, że agresja Rosji wobec Ukrainy zmieniła sytuację geopolityczną na południowym Kaukazie, stwarzając nowe zagrożenia, ale także zwiększając znaczenie procesu integracji Gruzji z Unią Europejską Dodał, że Polska oczekuje większej zbieżności polityki zagranicznej Gruzji ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa UE. Ministro przypomniał także, że Polska zaoferowała leczenie byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego w naszym kraju i oczekuje na zgodę władz gruzińskich.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL