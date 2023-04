24.04.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim organizacjom pozarządowym za wielki udział w pomocy Ukrainie i jej obywatelom

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim organizacjom pozarządowym za wielki udział w pomocy Ukrainie i jej obywatelom24.04.2023

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc i wolontariat na rzecz Ukrainy. W wydarzeniu uczestniczyła również ministra Agnieszka Ścigaj oraz wiceminister Paweł Szefernaker. Szef rządu podziękował wszystkim wolontariuszom, działaczom pozarządowym i organizacjom za wielką pomoc jaką niosą dla Ukraińców od samego początku brutalnej inwazji rosyjskiej na ich kraj. Premier podkreślił również, że NGO-sy mogą liczyć na wsparcie finansowe z budżetu państwa.

Solidarność to fundamentalna wartość dla Polaków

Inwazja rosyjska na Ukrainę przyniosła ze sobą ogrom tragedii i dotknęła w dużej mierze ludność cywilną. Miliony Ukrainek i Ukraińców – w szczególności kobiety i dzieci – musiało uciekać przed wojną. Porzucili swoje domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Znaleźli je przede wszystkim w Polsce.

Nasz kraj otworzył swoje ramiona i zaoferował pomoc. Swoją solidarność okazały miliony Polek i Polaków – nasi obywatele, którym los innych nie był obojętny. To właśnie takich ludzi zrzeszają organizacje pozarządowe. ONG-sy budują ramy do niesienia pomocy, wspierają inicjatywy oddolne oraz utrzymują zaangażowanie sił i środków w ważnych społecznie sprawach. Ta działalność okazała się kluczowa, kiedy cały nasz naród skoncentrował się na pomocy Ukrainie. Udowodniliśmy, że solidarność jest dla nas prawdziwą wartością i za to dziś dostajemy wyrazy uznania z całego świata.

Wspólna pomoc dla Ukrainy i milionów uchodźców

Wobec ogromnego wyzwania, jakim jest wojna za naszą wschodnią granicą, zmobilizowaliśmy środki i zasoby, aby nieść pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Na pierwszej linii stanęły organizacje pozarządowe i wolontariusze. Jako rząd, wspieramy ich w działaniu:

uelastyczniliśmy możliwości realizacji zadań z funduszy budżetowych przez organizacje pożytku publicznego;

ułatwiliśmy ubieganie się o dofinansowania;

zaoferowaliśmy dodatkowe środki i narzędzia, które ułatwiły niesienie pomocy potrzebującym.

Cieszymy się, że ramię w ramię udało nam się dokonać tak wiele, w tak trudnym czasie.

Współpraca rządu z organizacjami pozarządowymi

Społeczeństwo obywatelskie i aktywność organizacji pozarządowych to filar demokracji. Dlatego już w 2017 r. zdecydowaliśmy się ugruntować formalnie współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi. Stworzyliśmy Komitet ds. Pożytku Publicznego oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Poprzez te instytucje aktywnie wspieramy oddolną działalność społeczną. Nigdy dotychczas współpraca państwa ze społeczeństwem obywatelskim nie była tak bliska

Zdjęcia (5)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL