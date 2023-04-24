24.04.2023, 10-45 (мск) умаги RU000A0JVD25 (РусГидро09).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

24.04.2023 10:45

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка кепозито ая Биржа 24.04.2023, 10-45 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 87.93) и диапоцын кидиапоцына х рисков (до 847.35 руб ., эквивалентно ставке 8.75 %) ценной бумаги RU000A0JVD25 (РусГидро09)

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