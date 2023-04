Физтехов приглашают на кейс-чемпионат Phystech Business Solutions

Source: MIL-OSI Russian Language News

Бизнес-школа вместе с партнерами: СБЕР и Технологии Доверия проводит кейс-чемпионат Phystech Business Solutions в сфере высокотехнологичного бизнеса. Прием заявок завершится 25 апреля.

Участие позволит прокачать навыки в командной игре, создать персональное портфолио, получить баллы при поступлении в магистратуру Бизнес-школы на программу «Создание и развитие высокотехнологичного бизнеса» и даст возможность стажироваться у компаний-организаторов.

Кейс-чемпионат рассчитан на студентов 3-4 курса бакалавриата и студентов магистратуры. Финалисты, доработав свое решение с учетом новых данных, будут приглашены 27-28 мая на очную защиту в СберУниверситет в Аносино.

Всех финалистов ждут два дня в кампусе СберУниверситета с проживанием, питанием и обучением, образовательные лекции от руководителей крупных компаний партнеров проекта, общение с представителями компаний-партнеров, множество памятных сувениров.

Подробная информация: bs.mipt.ru/case

