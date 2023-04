Тенденции образования и развитие кампуса обсудили на Ученом совете ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 апреля состоялось заседание Ученого совета ГУУ. В ходе работы был рассмотрен ряд вопросов, в числе которых итоги выполнения плановых показателей за 2022 год и перспективы на 2023 Института информационных систем ГУУ, развитие студенческого кампуса и территории университета, а также Положение о наградах ГУУ.

И. о. директора Института информационных систем Ольга Писарева выступила с докладом о результатах выполнения плана по образовательной, научно-исследовательской и учебно-методической деятельности за 2022 год и о перспективах развития Института на 2023 год. Она отметила, что в предстоящем наборе ожидается больше бюджетных мест на программы бакалавриата.

Ректор ГУУ Владимир Строев заметил, что «Институт информационных систем ГУУ – пример меняющихся тенденций. Когда-то все шли на юристов, потом на экономистов, теперь многие хотят работать в сфере информационных систем, и наш университет готов дать им эту возможность».

По предложению проректора Марии Карелиной Научно-исследовательский институт Управления цифровой трансформацией экономики переименован в Научно-исследовательский институт Государственной политики и управления отраслевой экономикой Государственного университета управления.

В целях активизации и дальнейшего развития отношений с представителями университетов КНР в структуре Научно-исследовательского института Государственной политики и управления отраслевой экономикой создан Центр социально-экономических и политических исследований Китая.

Проректор Виталий Лапшенков в своем докладе рассказал о проведенных и запланированных мероприятиях по развитию кампуса университета. «Благодаря проведенной работе в зданиях общежитий появились современные спортивный и актовый зал, он же кинотеатр, которые пользуются высоким спросом у студентов ГУУ. Также планируется выделить лаунж-зоны и создать многофункциональное пространство». Для продолжения результативной работы Виталий Лапшенков предложил создать Департамент стратегического развития кампуса, в структуре которого выделить Студенческий городок ГУУ и Студенческий спортивный клуб ГУУ.

В ходе дальнейшей работы Ученого совета были представлены к ученому званию преподаватели университета, утверждены дополнительные общеобразовательные программы и программы дополнительного профессионального образования, одобрено предоставление скидки на обучение победителям и призерам Международной олимпиады по Финансовой безопасности, поступающим на программы магистратуры, а также утверждены списки кандидатур на получение стипендии Президента РФ/Правительства РФ и именной стипендии имени А.А. Собчака.

Ученый совет Государственного университета управления является постоянно действующим выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство высшим учебным заведением, в ведении которого находятся основополагающие вопросы деятельности Университета.

