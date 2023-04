Студенты ГУУ разработают браслет с данными о здоровье

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты Государственного университета управления приступили к разработке браслета с QR-кодом, который смогут отсканировать врачи и быстро узнать зашифрованную в нём информацию о здоровье человека. Работа ведется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Идею нового устройства предложили студенты 1 курса магистратуры «Управление проектами и программами» Института отраслевого менеджмента ГУУ Игорь Елистратов, Маргарита Большакова, Михаил Васин, Дарья Калинина, Арсений Кумкин.

О ходе работы над проектом рассказал один из его разработчиков Игорь Елистратов: «Мы хотим стандартизировать устройства, содержащие информацию о здоровье человека, чтобы в экстренной ситуации у врачей была возможность быстрого доступа к этим данным. Планируем интегрировать устройство с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и «Госуслугами». Сейчас мы работаем над бизнес-планом, стараясь сделать устройство достаточно бюджетным, чтобы каждый мог его себе позволить».

Представить MVP (Minimal Viable Product, минимально жизнеспособный продукт) браслета и протестировать его на фокус-группе команда планирует в течение года.

Предполагается, что QR-код будет доступен для сканирования только врачам с их рабочих устройств. При сканировании они получат доступ к данным о возрасте пациента, противопоказаниям к применению препаратов, ограничению дозировки, резистентности к антибиотикам и наличии заболеваний. По мнению разработчиков, браслет будет полезен абсолютно всем, особенно пожилым людям, туристам-экстремалам и людям с серьезными заболеваниями.

